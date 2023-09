Eugen Tomac (PMP): Guvernul ar trebui să taie din cheltuielile statului, dar n-are curaj / PNL s-a urcat definitiv în remorca PSD (VIDEO)

Europarlamentarul Eugen Tomac, președintele PMP, a declarat marți, pentru B1 TV, că Guvernul PSD – PNL ar trebui să reducă din cheltuielile statului pentru a face rost de bani la buget, dar nu are curaj. Nici de digitalizarea ANAF nu se ocupă, deși asta ar fi soluția la problemele bugetare.

Tomac a criticat mai ales PNL-ul pentru că și-a trădat electoratul, alegând să susțină PSD în acest demers de creștere a taxelor mai ales pentru mediul de afaceri.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Tomac: PSD și PNL n-au curaj să taie din cheltuielile statului

„În primul rând, în vreme de criză e limpede că nu trebuie să mărești taxe și impozite. Lumea uită, dar noi am trecut printr-o criză tocmai pentru că s-au luat măsuri prin care a fost diminuată risipa banului în bugetul de stat. Aici are Guvernul destul de multe pârghii și, vă spun sincer, pentru câteva secunde am fost și eu păcălit, chiar am crezut când a spus ”în sfârșit care vrea să implemeteze reforme pentru a opri risipa de bani din aparatul public”. Chiar am crezut că vin cu un pachet prin care vor să oprească cheltuirea.

Din păcate, nu au curajul acesta, să oprească sporuri tot felul de resurse care se risipesc inutil.

Vor încerca să suprataxeze munca cinstită, au mai încecrat și la începutul anului, au suprataxat munca part time și ce au rezolvat?”, a declarat liderul PMP.

În schimb, soluția ar fi digitalizarea ANAF: „Faptul că nu digitalizează ANAF pentru a opri evaziunea reală, că acolo chiar poți produce efecte dacă digitalizezi întregul sistem, și nu lucrează pentru a îmbunătăți colectarea… La aceste două capitole suntem ultimii în Europa. de fapt pe care-i poate duce Guvernul la buget”.

PNL și-a trădat electoratul

Președintele PMP a criticat apoi PNL-ul, pentru că susține PSD în acest demers de creștere a taxelor, creștere care va lovi fix în electoratul liberalilor.

„Toată această discuție și încropeală… Nici nu am văzut un document oficial. pentru a introduce noi poveri, fără să țină cont, de fapt, de ce-și va asuma Guvernul.

PNL, prin votul prin care a abandonat orice principiu ce ține de economia de piață, s-a urcat definitiv în remorca PSD. Orice ar spune de acum încolo, nu mai ține. Asta e pura realitate: încearcă să salveze politicile de stânga și să distrugă economia”, a mai declarat Eugen Tomac, pentru B1 TV.