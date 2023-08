Ciolacu: Sunt fraierul de serviciu care-și asumă reforma sistemului bugetar / Dacă ai venituri care-l depășesc pe cel al președintelui, nu ți-e ruşine să stai cu mâna întinsă la statul român să-ţi dea şi voucher de vacanţă?

Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, s-a arătat revoltat că unii bugetari primesc salarii de peste 2.000 de euro și mai îndrăznesc și „să stea cu mâna întinsă” la statul român să le dea vouchere de vacanță. Ciolacu a mai afirmat că de mult timp se impune o reformă a statului și nimeni n-a făcut-o, dar „aveţi fraierul de serviciu care-şi asumă ”.

Ciolacu, despre reforma în sistemul bugetar

„În sistemul bugetar trebuie să se facă reformă. Trebuia să se facă de foarte mult timp. Am înţeles că nu şi-a asumat-o nimeni, aveţi fraierul de serviciu care-şi asumă această reformă”, a declarat Marcel Ciolacu, la România TV.

El a spus apoi că nu poate să accepte , „cum a fost cu azilele groazei, când cinci instituţii aveau aceleaşi atribuţii şi niciuna nu a făcut nimic”, și „nici nu pot să accept să te duci la serviciu, să fii şef peste nişte posturi goale, vacante”.

Ciolacu: Dacă ai venituri mari, nu ți-e ruşine să stai cu mâna întinsă la mine, statul român, să îţi dau şi voucher de vacanţă?

„Nu pot să accept ca un ordonator de credite să vină la şeful lui, să spună ”am făcut economii extraordinare la nvelopa bugetară”. De fapt nu a făcut nicio economie, că nu a angajat.

Nu pot să accept ca un bugetar care câştigă peste 2.000 de euro, eu, Marcel Ciolacu, să îl alerg prin birou să-l mai rog să ia şi voucherele de vacanţă. Ele sunt pentru cei cu venituri mici. Trebuie să existe o echitate socială.

Dacă ai venituri ce depăşesc preşedintele ţării şi tu eşti bugetar, păi nu ți-e ruşine să stai cu mâna întinsă la mine, statul român, să îţi dau şi voucher de vacanţă? Şi pacheţel când mergi la serviciu? Ţi-am dat şofer, secretară, ai tot, eşti director. Dar nu e cam mult? Trebuie să vină cineva să spună aceste lucruri”, a continuat premierul.

El a mai spus că în România sunt 16.000 de ordonatori de credite, „cel mai mare număr din lume”.

Pe de altă parte, premierul Ciolacu a declarat că nu va fi tăiat niciun salariu și nu va fi desființată nicio instituție de cultură: „Nu desfiinţează nimeni niciun teatru. Am văzut ştiri că se desfiinţează bibliotecile… nu poate fiecare bibliotecă, dacă are 12 angajaţi, să fie ordonator de credite. Cuplaţi-vă sub un singur director care e ordonator de credite!”.