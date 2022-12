Eugen Tomac solicită Comisiei Europene să atace la Curtea de Justiție a UE decizia Consiliului JAI de a respinge aderarea României la spațiul Schengen (VIDEO)

Eurodeputatul Eugen Tomac, liderul PMP, solicită Comisiei Europene să atace la Curtea de Justiție a UE decizia Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI) de a respinge aderarea României la spațiul Schengen.

Intrarea României în Schengen de Austria și Olanda, săptămâna trecută, la votul decisiv din Consiliul JAI. Partea austriacă își exprimase public opoziția, însă partea olandeză susține că ea a votat „împotrivă” deoarece dosarul românesc era legat de cel al Bulgariei și nu este de acord cu aderarea bulgarilor la spațiul de liberă circulație.

Eugen Tomac cere Comisiei Europene „să acționeze îndată împotriva Consiliului la Curtea de Justiție”

Eurodeputatul român a amintit că „libera circulație a persoanelor și a bunurilor sunt libertăți fundamentale ale Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene”.

„Deși România a semnat aderarea la Uniunea Europeană încă din 2005, aceste libertăți ii sunt in continuare negate. Deși Romania îndeplinește condițiile de aderare la spațiul Schengen, fapt confirmat in repetate rânduri încă din 2011, acest drept ii este si astăzi, încă o dată, încălcat. Comisia Europeana a confirmat că România are dreptul la Schengen. Parlamentul European – de asemenea. Singura instituție care refuză fără nicio justificare dreptul de aliniere al României cu celelalte state europene este Consiliul Uniunii Europene. Prin urmare, cer Comisiei să acționeze îndată împotriva Consiliului Uniunii Europene la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și să blocheze astfel de acțiuni anti-europene care încalcă tratatele UE”, a declarat Eugen Tomac, în plenul Parlamentului European.

Potrivit , întrebat care este termenul legal în care Comisia Europeană trebuie să răspundă cererii sale, oficialul a explicat că termenul legal e de 30 de zile, dar ținând cont de context, o decizie poate fi luată mult mai rapid, având în vedere că prin decizia Consiliului se încalcă Tratatul UE”.

„Comisia Europeană are obligația să acționeze de îndată în spiritul apărării tratatelor. În acest moment nu se respectă principiul loialității între instituții, practic Consiliul UE pune sub semnul întrebării activitatea Comisiei Europene, nerecunoscând rapoartele și evaluările făcute de Comisia Europeană”, a adăugat liderul PMP.

„Mai avem și alte instrumente și le vom utiliza doar dacă Comisia nu va acționa”, a precizat el, spunând despre Comisia Europeană că „trebuie să rămână loială pozițiilor sale, fiind unul dintre principalii susținători ai admiterii României în Spațiul Schengen”.