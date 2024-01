Eugen Tomac: “Vor continua și ale categorii sociale să își exprime nemulțumirea” (VIDEO)

Europarlamentarul Eugen Tomac a declarat vineri seara că actuala coaliție de guvernare și-a pierdut credibilitatea, prin urmare vor ieși și alte categorii sociale în stradă pentru a protesta:

Eugen Tomac: Vor continua și ale categorii sociale să își exprime nemulțumirea

“Vor continua și ale categorii sociale să își exprime nemulțumirea pentru că nu pot anticipa și nu pot să impună o linie credibilă de acum încolo.

Oamnii au văzut că dacă se creează o mică presiune mai primesc ceva în plus. Toți vor aplica acest scenariu și vom avea un an plin de fierberi, iar la sfârșitul anului eu sper să îi măture”.

Eugen Tomac a lansat critici la adresa președintelui Iohannis, precizând că lasă în urma sa o țară fără o direcție:

“Ce a lăsat și ce lasă Iohannis în urmă este incredibil! O țară fără o direcție, în care pare că nimeni nu știe ce vrea să facă și în ce direcție să o ia.

Ăsta este sentimentul tuturor acum și aceste proteste, cum sunt gestionate și măsurile pe care le propun, nimic nu are o direcție, or noi avem nevoie de această resetare și de scăpat de această majoritate care stă doar cu ochii pe bugetul de stat și pe aranjamente, în rest nu are nicio soluție”.