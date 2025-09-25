B1 Inregistrari!
Europarlamentarul PNL Dan Motreanu: Reforma PAC aduce beneficii directe pentru fermierii români

Europarlamentarul PNL Dan Motreanu: Reforma PAC aduce beneficii directe pentru fermierii români

25 sept. 2025, 19:30
Europarlamentarul PNL Dan Motreanu: Reforma PAC aduce beneficii directe pentru fermierii români
Sursa foto: Dan Motreanu / Facebook

Comisia pentru Agricultură a Parlamentului European a aprobat un pachet legislativ menit să simplifice Politica Agricolă Comună și să crească sprijinul pentru fermieri. Dan Motreanu, europarlamentar PNL și raportor al PPE pe acest dosar, afirmă că noile reguli vor facilita accesul la fondurile europene și vor reduce birocrația.

Printre măsurile votate se numără: plata forfetară de 5.000 de euro pentru micii fermieri (față de 1.250 de euro în prezent), efectuarea unui singur control anual pentru fiecare exploatație și recunoașterea automată a conformității fermelor certificate ecologic. De asemenea, sprijinul pentru dezvoltarea competitivității fermelor mici va urca la 75.000 de euro, cu 25.000 mai mult decât propunerea inițială a Comisiei Europene.

„Micii fermieri își vor prezenta datele o singură dată, economisind timp și reducând costurile administrative. Va crește numărul fermierilor eligibili pentru contribuțiile financiare naționale la primele pentru schemele de asigurare sau la fondurile mutuale”, a declarat Motreanu.

Un alt element esențial îl reprezintă menținerea condiționalității sociale, măsură menită să protejeze drepturile lucrătorilor sezonieri. De asemenea, agricultorii vor fi scutiți de unele norme de mediu, fără a pierde plățile pentru programele ecologice.

Raportul Comisiei AGRI va intra la votul plenului în perioada 6–9 octombrie, urmând ca noul cadru să devină operațional din 2026. Estimările arată economii consistente: 1,58 miliarde de euro anual pentru fermieri și 210 milioane de euro pentru administrațiile naționale.

