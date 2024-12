Explicația fenomenului Călin Georgescu, venită de la un lider AUR: „Oamenii nu înţeleg cifre. Ei vor să audă platitudini, ăsta e adevărul. Vor să audă filosofii. Asistăm la o psihoză în masă. Nu-l puteţi opri”

Unul din liderii AUR, Marius Dorin , a explicat în cadrul unui interviu pentru cum de a ajuns un fenomen .

AUR este unul dintre partidele care îl susțin pe candidatul independent la prezidențiale.

”Majoritatea românilor nu e speriată, e extrem de încântată. Vorbim de un vot de protest şi nu doar împotriva partidelor tradiţionale, ci împotriva tuturor partidelor din România. Iar afirmaţiile politice ale domnului Georgescu nu mă sperie pentru ştiu că nu va lua decizii iraţionale”, a precizat prim-vicepreşedintele AUR, Marius Dorin Lulea.

Lulea nu e de acord cu toate afirmaţiile lui Călin Georgescu

Cu toate acestea, Lulea a spus că nu e de acord cu toate afirmaţiile celui pe care-l susţine în turul II al alegerilor prezidenţiale, însă este de părere că retorica lui Călin Georgescu este potrivită pentru publicul român.

Cât despre scorul la care se așteaptă pentru Georgescu în finala de duminică, acesta spune că ar fi undeva la 70% din voturi și că poate trece cu vederea afirmaţiile care fac apologia Mişcării Legionare, în numele a ceea ce numeşte „libertate de exprimare”.

Scopul partidului AUR a fost destrămarea celorlalte partide politice

Lulea a mai precizat că, de fapt, scopul partidului AUR a fost destrămarea celorlalte partide politice.

„În momentul de faţă, scopul partidului AUR a fost destrămarea celorlalte partide politice. Dezvoltarea partidului AUR se face pe 10-15 ani şi noi vom putea să venim la putere peste 4 ani cu o majoritate solidă. Dar, afirmaţiile politice ale domnului Georgescu nu mă sperie pentru ştiu că nu va lua decizii iraţionale”, a precizat liderul AUR.

Marius Dorin Lulea a povestit cum a ajuns să se cunoască cu Călin Georgescu.

“Noi, înainte să fim partidul AUR, am făcut parte din Platforma Unionistă Acţiunea 2012, împreună cu George Simion, unde militam pentru unirea României cu Republica Moldova. În cei 15 ani de activitate, am dorit să ne intersectăm cu toate personajele care existau în zona patriotică, unionistă. Nu cred să ne fi scăpat cineva. Evident că ne-am intersectat şi cu domnul Georgescu.

Am început o comunicare cu dumnealui în 2019. Primul contact organizaţional. El se cunoştea cu diverşi membri din reţeaua noastră. În 2019, am venit cu ideea de partid şi cu ideea ca dumnealui să fie implicat. A spus că putem folosi numele şi imaginea lui, dar că el nu vrea să facă politică în interiorul unui partid”, a relatat Lulea.

De asemenea, Lulea a explicat și cum a ajuns Călin Georgescu să fie apropiat de AUR.

„Dumnealui se cunoştea şi cu George Simion, şi cu Claudiu Târziu. Aveau prieteni comuni. Dar nu ştiu să vă spun din ce zonă a venit. La nivel de anturaj nu pot să spun că-l cunosc. Am avut două întâlniri cu el. În 2022, mi-a spus că el nu-şi doreşte să fie într-un partid politic, deoarece crede că o susţinere populară ar fi mai benefică. Mi s-a părut la momentul respectiv un idealist. După ce l-am numit premierul AUR, a început să fie foarte atacat în presă”, a mai spus vicepreşedintele AUR.

Lulea a fost întrebat de ce s-au rupt relaţiile cu Călin Georgescu la un moment dat.

“Nu s-au rupt. În 2022, dumnealui a luat decizia că e mai bine să luptăm pe mai multe fronturi şi, dacă vrea să candideze la funcţia de preşedinte, să o facă dintr-o poziţie de independent. O decizie corectă. A fost strategia dumnealui”, a explicat liderul AUR.

„Oamenii nu înţeleg cifre. Ei vor să audă platitudini, ăsta e adevărul. Vor să audă filosofii”

Chestionat dacă la nivelul AUR au fost conştienţi de ascensiunea lui Georgescu, Lulea a răspuns:

“Da, în ultimele două săptămâni de dinainte de turul I. Am văzut asta în online. Cu trei săptămâni înainte de campanie am crezut că s-au activat boţii. „I-au mutat de la Şoşoacă la Călin Georgescu”, ne-am gândit. Dar ne-am dat seama că suntem nişte proşti. Analizând, ne-am dat seama că sunt distribuiri reale. Dar nu am putut cuantifica care e nivelul de susţinere. Ştiam că va lua un scor bun, dar aşteptarea noastră era la 10-12%. După primul tur, ne-am dat seama că e un val extrem de mare. Haideţi să vă spun o chestiune: noi, partidul AUR, am tot mers prin ţară cu programul de guvernare, cu cifre, lucruri concrete.

Dar nu ajută cu nimic, pentru că oamenii nu înţeleg cifre. Ei vor să audă platitudini, ăsta e adevărul. Vor să audă filosofii. Poporul român e un popor plin de emoţie şi care trăieşte sub impactul emoţiilor. Dacă vrei să iei voturi de la români, nu poţi să faci asta decât stârnind emoţie, iar Călin Georgescu ştie foarte bine să stârnească emoţie. Păi, spuneţi dumneavoastră cuvintele lui! Le spuneţi şi nu vă iese! Pentru că unii au un har. Au harul de a fi actori, de a fi buni politicieni, oratori. Sunt nişte caracteristici care se duc uneori până la nivel de psihoză de masă”.

„E un fenomen pe care nu-l puteţi opri”

Întrebat dacă în acest moment asistăm la o psihoză în masă, Marius Dorin Lulea a spus:

“Sunt convins. N-am niciun dubiu. Şi o spun ca susţinător al dumnealui. E un fenomen pe care nu-l puteţi opri. El se va opri de la sine în momentul în care anumite lucruri nu se vor dovedi şi va apărea o disonanţă între afirmaţii şi ceea ce se va întâmpla. Dar poate va face lucruri bune. Poate va şti să folosească în sens util calităţile bune pe care le are”.

Cât despre o alianță AUR-SOS-POT, Lulea a precizat că în acte nu va exista.

„În documente, nu. Nu ne vom corela mesajele, că s-a demonstrat în ultimii patru ani că nu putem. Anamaria Gavrilă şi Diana Şoşoacă au stat doar două luni în AUR, pentru că aveau ambiţii personale foarte ridicate, iar la nivelul AUR exista deja un centru de putere. Noi nu am fi permis un astfel de discurs pe care-l au ele”.