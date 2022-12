Explozie de furie pe pagina ambasadei austriece după ce Viena a transmis că refuză accesul românilor în Schengen: „Boicot!”

a anunțat marți că refuză oficial primirea României în Schengen; mesajul a stârnit imediat un val de furie în rândul compatrioților noștri care au luat cu asalt paginile ambasadei de la București pe rețelele de socializare și amenință cu un boicot împotriva „trădării” Vienei.

„Ministrul de Interne a precizat clar. Nu există o aprobare din partea Austriei pentru extinderea spațiului Schengen cu Bulgaria și România. Este nevoie de mai mult timp. Avem 75.000 de imigranți ilegali neînregistrați în Austria. Asta înseamnă că au trecut granița Uniunii Europene și au ajuns într-o țară internă, așa cum e Austria. Trebuie întâi să răspundem la aceste întrebări de securitate”, a transmis cancelarul Karl Nehammer.

Pretextul absurd invocat de Viena a pus gaz pe foc iar românii și-au adus aminte de toate în care sunt implicate firmele austriece pe teritoriul țării noastre.

Cetățenii au postat zeci de comentarii pe ; unii dintre ei amintesc de afacerile pe care le fac companiile austriece în România iar alții acuză „prietenia” Austriei cu Rusia, menționează .

Mesaje pe pagina de facebook a ambasadei austriece: „Boicot!”

„Cred ca o mai rarim cu mersul la schi la voi, dacă nu intram în Schengen. Mai rar și la OMV. Sper ca fiecare dintre noi sa va boicoteze firmele si produsele. Din păcate nu dați dovada de corectitudine și nici exemplu de democrație”.

„Why you push România and Bulgaria in hands of Russia? Why? I want to be an european citizen AND to be equal with a bulgarian or spanish or a german person.”

„You and Hungary are Russia’s slaves. You are the 5th column in the EU. Hungary blocks EU funds to Ukraine, Austria opposed sanctions against Russia.”

„Nu stiu daca cancelarul si ministrul vostru de interne sunt la fel de “dotati” intelectual ca ai nostri, sau pur si simplu joaca tot felul de jocuri politice pentru ca sa-si dea importanta.Romania nefiind in Schengen nu are datoria sa va pazeasca voua granitele. Iar daca sus numitii nu stiau, Romania nici macar nu mai are granita comuna cu Austria.Iar daca totusi ajung imigranti ilegali in Austria dinspre sud-est, nu ajung din cauza Romaniei, ci cel mult datorita Ungariei, Sloveniei sau a Italiei, care sunt in Schengen. Nu s-au gindit domnii cu pricina sa ceara scoaterea din Schengen a Ungariei, Sloveniei sau a Italiei? In concluzie aveti un cancelar si un ministru de interne care joaca un joc pueril si absolut penibil care nu aduce absolut niciun beneficiu Austriei sau austriecilor, ci dimpotriva”.

„Sunteti o tara care, inca din 1990, faceti „jocuri” in deplina lipsa de respect, de fair play, fata de Romania si romani. Ati inceput cu povestea cu „lebedele de la Schonbrunn” (cand vreodata au fost lebede la Schonbrunn??!!), ati continuat cu „lectiile de democratie” si, iata, sfarsiti (cred ca acesta este sfarsitul) cu un alt „joc”, in acelasi registru propriu voua – nedemocratic, lipsit de respect si onestitate, antieuropean, dar complet rusofil. What a shame! A big shame!”

„Boicot firmelor austriece”

„Solutia sta in putinta conducatorilor statului roman : cresterea nivelului redeventelor pentru OMV la valori normale pentru Europa, solicitarea de capitalizare a Bancii Comerciale la nivelul cerut de BNR, verificarea furturilor de la Holzindustrie Schweighofer si oprirea exportului de lemn”

„Traitors!

„Salut! S-a terminat orice prietenie intre noi. Sper ca statul asta sa se trezeasca si sa va alunge de pe aici…cu OMV, Raiffeisen, Omniasig, BCR, aia de tot taie padurile. Nu uitam, nu iertam!”

„Ar trebui să se desființeze ambasada asta. Vreți doar banii românilor.

OMV, BCR, VIG, STRABAG, REIFFEISEN. Și hoții ăia de lemne. Pe care le tot jumuliti de la noi.

Ipocriților!”