Firea: Am încredere în șansele mele pentru că Bucureștiul arată rău după mandatul lui Nicușor Dan / Apropo de prezidențiale, cred că a trecut vremea candidaților independenți. Ciolacu va decide el însuși unde vrea să candideze (VIDEO)

Gabriela Firea, candidata PSD la Primăria Capitalei, s-a arătat încrezătoare în șansele sale de câștig, afirmând că după mandatul lui Nicușor Dan deci, prin comparație, mandatul ei a fost mai bun.

Aceasta s-a referit și la alegerile prezidențiale, punctând că „a cam trecut vremea candidaților independenți” și că „Ciolacu va decide el însuși unde dorește să candideze”, dar după alegerile din 9 iunie va exista o discuție și în partid.

Gabriela Firea, despre alegerile pentru Primăria Capitalei

Firea a susținut întâi că nu a vorbit cu Piedone și că fiecare are dreptul să candideze.

Despre faptul că practic se bate pe același electorat cu Piedone, Firea a afirmat: „Astea sunt teorii. Eu mă bazez pe bucureșteni și pe echipa mea social-democrată, inclusiv pe președinte și primarii de sectoare, care au arătat sprijinul și încrederea. Mergem împreună, sperăm, la victorie!”.

Întrebată dacă crede că o va afecta scandalul azilelor de anul trecut, ea a răspuns: „Dl președinte și premier Ciolacu a adus aminte de acest lucru tocmai pentru a sublinia că nu am fost implicată, că nu am nicio vină și nu am de ce să plătesc pentru ceva ce nu am greșit”.

Firea și-a exprimat apoi convingerea că Ciolacu vrea cu adevărat ca ea să câștige Primăria Capitalei „pentru că altfel, în acea lungă ședință de 16 ore a coaliției, nu mi-ar fi spus că aceasta e cea mai bună variantă pentru București și bucureșteni”.

„Am încredere în șansele mele, pentru că Bucureștiul arată mult mai rău decât acum patru ani, că e foarte multă mizerie, multe gropi, șobolani pe străzi, parcurile sunt insalubre. Nu s-a mai făcut nimic în transportul public în comun în afară de achizițiile din timpul mandatului meu. Rețeaua de termoficare e deteriorată – 2 ani nu s-au folosit cele 300 de milioane de euro fonduri europene obținute de echipa mea. Atunci e normal, prin comparație, bucureștenii să considere că am avut un mandat mai bun și să mă întorc la Primărie pentru a-mi continua proiectele și pentru a veni cu proiecte noi, inclusiv în domeniul sănătății, educației și cel social”, a mai declarat social-democrata.

Gabriela Firea, despre alegerile prezidențiale

„Apropo și de alegerile prezidențiale, cred că a cam trecut vremea pentru că cetățenii nu vor asta, ci oameni politici asumați cu bune și rele, cu recunoașterea greșelilor.

Președintele Ciolacu va decide el însuși unde dorește să candideze, e și normal (…) să vadă unde aduce plus valoare. După 10 iunie, va fi și o discuție în partid și se va lua cea mai bună decizie”, a mai afirmat Gabriela Firea.