Florin Cîțu, atac în rafale la adresa Guvernului Ciucă: „Nu poți să minți la nesfârșit. Această coaliție nu are sens astăzi în România. Face lucruri împotriva românilor” (VIDEO)

Fostul premier liberal Florin Cîțu a lansat critici în rafală la adresa actualei coaliții de guvernare, în emisiunea Politica zilei cu Ioana Constantin, criticând Guvernul Ciucă pentru că minte în legătură cu jaloanele din PNRR și revendicările profesorilor. Potrivit lui Florin Cîțu, PNRR-ul nu împiedică Guvernul Ciucă să găsească soluții financiare pentru profesori:

„Este grav ca Guvernul României să mintă într-un document oficial. Aici cred că sunt instituții ale statului care cred că trebuie să se autosesizeze pentru că nu se mai poate merge așa.

Nu poți să minți la nesfârșit oficial, și mai ales când vorbim de Guvernul României. PNRR-ul nu are nicio legătură cu ceea ce se întâmplă astăzi, direct. Mă refer la grevă. PNRR-ul are în interior o reformă care este despre legea salarizării și acolo se vorbește despre criterii unde performanța este remunerată. Angajații buni din aparatul bugetar sunt remunerați cu un salariu mai mare.

Ceea ce se întâmplă astăzi în România este rezultatul Legii 153 care a creat o mulțime de inechități în toate, nu doar în sistemul de Educație și al incompetenței miniștrilor de la Muncă și Finanțe care în ultimul an de zile nu au găsit două-trei-patru luni, un an și jumătate să facă Legea salarizării și reformele din PNRR. Un an de zile nu au făcut nimic. Incompetența se plătește. Aș cere Guvernului să nu mai mintă pentru că în PNRR nu există nicio piedică în ceea ce privește salarizarea profesorilor”.

În ceea ce privește intenția Guvernului de a adopta până în septembrie Legea salarizării, Florin Cîțu spune că și acest lucru este o manipulare pentru că legea ar trebui să fie în vigoare până la sfârșit de iunie. Deci și acest jalon va fi ratat:

„O manipulare ordinară venită de la cei care ne dau aceste informații, comunicatorii Guvernului, pentru că în PNRR, jalonul are un termen de 31 iunie, atunci trebuia să fie în vigoare legea. Unde au fost miniștri care aveau obligația să implementeze, să fi avut acum Legea trecută de Parlament, de controlul CCR și să fie promulgată de președintele României. Nu au făcut nimic un an și jumătate., au stat și acum vin și spun că nu o vor face, recunosc senin că o să rateze acest jalon.

Această coaliție nu are sens astăzi în România. Începe deja să facă lucruri împotriva românilor mult mai rău decât se făcea pe vremea lui Dragnea. Vorbim de jaloane care nu sunt respectate”.