Florin Cîțu: PNL îl susține pe Nicolae Ciucă pentru funcția de premier, într-un guvern minoritar cu UDMR. Eu am făcut propunerea în partid. Nu noi am declanșat criza, dar noi o rezolvăm (VIDEO)

PNL îl susține pe actualul ministru interimar al Apărării, Nicolae Ciucă, pentru funcția de premier într-un guvern minoritar cu UDMR, a confirmat Florin Cîțu, președintele liberalilor, la capătul consultărilor de la Cotroceni, spunând că tocmai el este cel care a făcut propunerea în Biroul Politic al partidului.

Florin Cîțu a confirmat că PNL l-a propus pe Nicolae Ciucă pentru funcția de premier: „Mizăm pe responsabilitatea parlamentarilor români pentru a avea un Guvern cât mai rapid”

„Cum știți foarte bine, România trece printr-o criză politică, dar și printr-o criză de sănătate. Partidul Național Liberal, astăzi, a dat dovadă de maturitate și responsabilitate și s-a prezentat la consultările cu Președintele României, Klaus Iohannis, cu o propunere de premier pentru a debloca criza politică, pentru a avea un Guvern cât mai rapid și a putea să gestionăm situația din sănătate. Partidul Național Liberal l-a propus pe ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, pentru funcția de premier într-un guvern minoritar alături de partenerii cu care am gestionat și până acum această situație, de la UDMR. În acest moment, mizăm pe responsabilitatea parlamentarilor români pentru a avea un Guvern cât mai rapid, un Guvern care să gestioneze această situație. Așa cum am spus, Partidul Național Liberal este partidul care arată maturitate și responsabilitate și își asumă guvernarea în acest moment dificil prin care trece România”, a declarat liderul PNL.

Întrebat dacă el a fost cel care a renunțat la funcția de premier sau mai degrabă a fost o propunere venită din partea președintelui Klaus Iohannis, Florin Cîțu a afirmat: „Este o propunere pe care eu am făcut-o în Biroul Politic Național, o propunere care venea pentru a debloca tocmai această criză politică pe care o vedem. Este mai important și am intrat în politică pentru români, vreau să facem politică pentru români și e mai important în acest moment să avem un Guvern cu puteri depline. (…) Eu am făcut propunerea colegilor mei în Partidul Național Liberal, o propunere care a fost acceptată de Biroul Politic Național”.

„Suntem într-o criză politică. Ne-am uitat la probabilitatea de a trece un guvern în acest moment. Noi credem că aceasta este soluția pentru a debloca criza politică în care ne aflăm, o criză politică pe care nu a generat-o Partidul Național Liberal, dar pe care o rezolvă Partidul Național Liberal”, a mai spus liderul liberalilor.

În urma alegerilor generale din decembrie 2020, generalul în rezervă Nicolae Ciucă a asigurat interimatul funcției de premier după demisia lui Ludovic Orban. În cele din urmă, postul avea să fie preluat de Florin Cîțu după perfectarea coaliției între PNL, USR PLUS și UDMR.