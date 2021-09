Florin Cîțu: Cred că azi dăm hotărârea CNSU privind închiderea activităților economice de la ora 18 în localitățile cu incidențe între 4 și 6 la mie (VIDEO)

Prim-ministrul Florin Cîțu a anunțat, miercuri, la finalul ședinței de guvern, că autoritățile urmează să reglementeze măsura care prevede închiderea activităților economice de la ora 18 în localitățile cu incidențe cuprinse între 4 și 6 la mia de locuitori. Hotărârea CNSU ar putea fi adoptată astăzi, iar hotărârea de guvern joi, potrivit premierului.

Florin Cîțu, precizări despre măsura închiderii activităților economice în funcție de incidență

„Astăzi discutăm o hotărâre CNSU pentru că între 4 la mie şi 6 la mie se închid activităţile economice la ora 18,00 şi atunci trebuie să reglementăm şi acest lucru. Cred că azi dăm hotărârea CNSU şi hotărârea de guvern cred că mâine sau vineri, va fi ceva online”, a declarat premierul, miercuri la Palatul Victoria.

În aceeași conferință de presă, Florin Cîțu a vorbit și despre vaccinarea obligatorie pentru anumite categorii profesionale, în contextul declarației făcute de președintele Klaus Iohannis, și a precizat că ar fi de acord cu o astfel de soluție dacă experții ajung la concluzia că este cea mai bună soluție.

„Trebuie să ne gândim ce se întâmplă dacă facem vaccinarea obligatorie în sistemul medical și dacă cineva chiar nu vrea să se vaccineze, care sunt pașii următori? Îi desființăm contractul de muncă? Ce facem? Până la urmă, trebuie să gândim toți pașii dacă ceva devine obligatoriu. De aceea, eu eram adeptul acelei testări pentru că orice pacient care merge la un spital se testează pe banii lui, mi se pare normal ca și în partea cealaltă medicul care nu vrea să se vaccineze să se testeze tot pe banii lui pentru a nu îmbolnăvi un pacient care s-a testat pe banii luni. Discuția despre vaccinarea obligatorie dați-mi voie să o am cu experții. Dacă o să fie concluzia că asta este cea mai bună soluție, eu sunt de acord. De fiecare dată după ce am discutat cu experții am acceptat soluțiile, mergem mai departe, dar asta trebuie să fie luată cu experții”, a spus prim-ministrul.