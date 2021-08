Florin Cîțu: Creștere economică de 13%. Sună bine, nu? Am fost singurul optimist și am reușit. Pentru asta vă mulțumesc vouă, dragi români! Adevărații eroi sunteți voi! (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu, candidat la președinția PNL, a vorbit, marți, despre creșterea economică a României. Cîțu a repetat că el a fost singurul care a crezut în capacitatea României de a se redresa economic și iată că acest lucru s-a întâmplat. Pentru asta, el a ținut să le mulțumească românilor.

Premierul Florin Cîțu, despre redresarea economică a României

„Dragi români, v-am promis vești extraordinare din economie. Creștere economică de 13%. Sună bine, nu? Mai ales că am trecut prin contextul dificil de anul trecut, cea mai mare criză economică din ultima sută de ani. Atunci nu aveam vaccinul. Pentru a salva economia, am propus în 2020 o serie de măsuri, amânarea plății impozitelor, a ratelor la bancă, reeșalonarea datoriilor.

Am fost singurul optimist. Deși nimeni nu, avea încredere, am promis o revenire în V, rapidă a economiei. Am reușit și pentru asta vă mulțumesc vouă, dragi români. Adevărații eroi sunteți voi!”, a declarat Florin Cîțu.