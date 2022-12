Florin Cîțu critică dur actuala guvernare: „Au fost luate măsuri care au aruncat în aer prețurile”

Florin Cîțu a criticat vineri, în emisiunea Bună, România, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, alianța pe care PNL a făcut-o cu PSD, precizând că regretă guvernarea de dreapta. Acesta a precizat că pentru continuarea guvernării cu USR s-a opus Dacian Cioloș, dar că și în rândul liberalilor a existat o masă critică ce a vrut să vireze către o alianță cu PSD:

„Au fost și greșeli, au fost și manipulări. Când tragem linie este trist că nu am putut să continuăm cu acea guvernare de dreapta și eu zic că istoria ne va spune că nu a fost doar din cauza mea, lucrurile se puteau corecta chiar și după ce și-au făcut jocul cei de la USR și au semnat cu AUR, au votat cu PSD, au făcut totul de imagine. Primii la care am fost și am zis să refacem guvernarea au fost cei de la USR, cel care s-a opus nu mai e în USR. Acolo au fost alte jocuri și ar trebui să se întrebe și domniile lor ce a fost cu acea poveste”.

Florin Cîțu a precizat că măsurile sociale luate în ultimul an a distrus economia. Din această cauză fostul premier a spus că speră ca Marcel Ciolacu să nu devină premier:

„Eu sper că nu se va întâmpla lucrul acesta, pentru că am văzut ce a făcut PSD anul acesta că a distrus România în doar câteva luni. De când nu am mai fost președinte de partid au fost luate măsuri care au aruncat în aer prețurile, dobânzile.

Chiar dacă ești președinte PNL ai un singur vot . Lucrurile sunt mai complicate la PNL. În acel moment se crease o masă critică care voia să vireze în altă parte. De aceea m-am și dat la o parte. Am propus alte nume de premier care credeam că va face ceea ce am și spus că se va întâmpla. Nu au fost acceptate acele propuneri.

Până la întâi aprilie când am fost dat la o parte de tot am reușit să țin acea coaliție fără să introducă taxe și fără să introducă tot felul de pomeni care astăzi au făcut din România să meargă în urmă cinci, șase, zece ani, să avem o rată a inflației la care nu ne mai gândeam că o să mai ajunge, să dăm 30 de miliarde de lei doar pe dobânzi. Mulți dintre acești bani se duc către bănci care nu sunt cu capital românesc. PSD a plătit anul acesta zeci de miliarde acestor bănci. În câteva luni, PSD a distrus această economie, măsurile socialiste. Au spus că nu introduc taxe, au introdus taxe”.