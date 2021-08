Florin Cîțu dă asigurări că vor fi plătite în continuare facturile aferente proiectelor din PNDL 1 şi 2: Nu e adevărat că au fost întârzieri. Vor fi alocate noi resurse, nu e nicio problemă (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a dat asigurări joi, la finanțul ședinței de Guvern, că nu există probleme cu plata facturilor aferente proiectelor derulate prin Programele Naționale de Dezvoltare Locală (PNDL 1 și 2). Acesta a respins categoric acuzația că ar fi fost întârzieri în efectuarea plăților.

Florin Cîțu, despre plata facturilor pentru proiectele din PNDL 1 și 2

„În niciun caz şi nu este adevărat că au fost întârzieri. Când am preluat Ministerul Finanţelor, în 2019, erau întârzieri la plata facturilor de 7- 8 luni. Acum sunt plătite la zi. Mai mult, Ministerul Dezvoltării mai are în cont pentru plată vreo 330 de milioane de lei. Deci, are bani să plătească mai departe şi nu există nicio problemă. Vor fi alocate resurse pentru a continua plata facturilor, pentru că eu ştiu foarte bine că prin investiţii putem să dezvoltăm România. Deci, nu este nicio problemă acolo”, a declarat Florin Cîțu.

Premierul a mai spus că e posibil chiar săptămâna viitoare Guvernul să adopte o Ordonanță prin care să fie alocate credite de angajament la Ministerul Dezvoltării, care să permită companiilor să facă acte adiţionale pentru a lua în calcul creşterile de preţuri din ultima perioadă la materialele de construcții.