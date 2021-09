Florin Cîțu: Dacă moțiunea a USR PLUS și AUR nu este respinsă, o vom ataca din nou la Curtea Constituțională și veți vedea că vom avea dreptate (VIDEO)

Prim-ministrul Florin Cîțu a explicat că până va veni motivarea deciziei CCR, care miercuri a stabilit că există un conflict juridic de natură constituțională privind moțiunea de cenzură, se pot face doar și interpretări.

Florin Cîțu: Curtea Constituțională mi-a dat dreptate. O decizie a CCR trebuie respectată în integralitatea ei

„În primul rând, trebuie să așteptăm motivarea deciziei Curții Constituționale. Știm foarte bine că o decizie a Curții Constituționale trebuie, în integralitatea ei, respectată de toată lumea, inclusiv de Parlamentul României. Putem să interpretăm, eu spun că mi-a dat dreptate Curtea Constituțională. Mi-a dat dreptate, a spus că este un conflict juridic, după aceea spune, pentru a închide această problemă, trebuie să meargă la vot și singura soluție pe care o văd eu este să fie respinsă, dar asta este ceea ce văd eu. Dacă nu, o vom ataca la Curtea Constituțională din nou și veți vedea că vom avea dreptate”, a declarat premierul.

Florin Cîțu susține că, în timp ce USR PLUS, AUR și PSD „se întrec în a arunca țara în haos”, Guvernul se concentrează pe măsuri ca majorarea salariului minim sau compensarea facturilor la energie.

„În Parlamentul României, astăzi, este un festival și este o competiție a celor care vor să arunce țara în aer, să destabilizeze România. Pe de o parte avem o coaliție USR-AUR, pe de altă parte PSD, se întrec în a arunca țara în haos și vor să dea jos Guvernul României. În acest timp, eu vă spun că noi ne concentrăm, și astăzi am avut discuții la Guvern despre salariul minim, și vă pot spune în acest moment că propunerea Guvernului este aceea de a crește salariul minim cu 11% pe brut, ceea ce înseamnă 10% în net. Este o propunere care este foarte aproape de ceea ce propuneau sindicatele, și am văzut că o mare parte dintre ele erau de acord, să vedem dacă patronatele sunt de acord. Este propunerea cu care mergem noi. În același timp, miercuri, mâine, o să avem în primă lectură e-Facturare în ședință de guvern, am avut și astăzi la ora 11 și am finalizat modul în care vom fi compensate facturile în această iarnă. Trebuie să dăm ordonanță de urgență, eu sper că cei care vor să arunce România și să ne lase fără guvern știu acest lucru. Bineînțeles că mai sunt și alte ordonanțe, prelungirea șomajului tehnic etc, etc. Sunt măsuri la care noi lucrăm”, a adăugat liberalul.