Florin Cîțu, despre noul an școlar: Vreau să înceapă cu prezență fizică și să rămână așa. Am cerut să facem tot posibilul ca festivitățile de deschidere să fie cât mai aproape de normalitate (VIDEO)

Prim-ministrul Florin Cîțu a participat la o ședință de lucru pe tema vaccinării copiilor, vineri, la Palatul Victoria, iar la final a precizat că le-a transmis participanților că își dorește ca noul an școlar să înceapă cu prezență fizică și să rămână așa. „Al doilea lucru pe care l-am cerut este să facem tot posibilul ca festivitățile de deschidere a anului școlar să fie cât mai aproape de normalitate”, a adăugat premierul.

Florin Cîțu, după ședința de la Palatul Victoria: „Vom face tot ce este posibil ca anul școlar să rămână cu prezență fizică”

„Am să vă spun câteva cuvinte despre întâlnirea de astăzi, o întâlnire extrem de bună, să știți, în care pregătim deschiderea anului școlar. Eu am avut două lucruri pe care le-am spus la început și rămân ferm pe acestea. Vreau ca anul acesta anul școlar să înceapă cu prezență fizică și să rămână cu prezență fizică. Avem tot ceea ce ne trebuie ca anul acesta școlar să începem cu prezență fizică și să rămânem cu prezență fizică. Am trecut prin anul trecut, am învățat mult, dar anul trecut nu aveam vaccin. Este ceea ce eu le-am spus tuturor colegilor cu care am discutat astăzi în această întâlnire, că este important pentru mine, după discuțiile pe care le-am avut cu specialiștii asupra impactului pe care l-a avut anul trecut asupra elevilor, de aceea nu aș vrea să mai trecem prin acea situație și vom face tot ce este posibil ca anul școlar să rămână cu prezență fizică”, a declarat premierul, vineri, după ședința de lucru de la Palatul Victoria.

Florin Cîțu s-a arătat încrezător că autoritățile vor găsi cea mai bună soluție pentru ca festivitățile de deschidere „să fie cât mai aproape de normalitate”.

„Al doilea lucru pe care l-am cerut este să facem tot posibilul ca festivitățile de deschidere a anului școlar să fie cât mai aproape de normalitate, știu că este complicat, dar am încredere că vom găsi cele mai bune soluții pentru că este un moment important în viața fiecărui elev și aș vrea să ne bucurăm împreună de această zi”, a mai afirmat oficialul.

Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, a precizat că purtarea măștii nu va mai fi obligatorie în spațiile deschise de la școală, dar va rămâne obligatorie la interior. La rândul său, Sorin Cîmpeanu a anunțat că unitățile de învățământ vor rămâne deschise până la o rată de infectare de 6 la mie.