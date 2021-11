Florin Cîțu, despre rectificarea bugetară: „Vrem să o vedem și noi în coaliție, dacă sunt lucruri care par că nu sunt conforme cu ce am discutat pentru programul de guvernare” (VIDEO)

Președintele PNL, Florin Cîțu, a confirmat vineri că a cerut o ședință în coaliție pentru analizarea rectificării bugetare, înainte de aprobarea în ședința de guvern. Acesta a spus că nu există o nemulțumire, ci doar o verificare:

Florin Cîțu, despre rectificarea bugetară

„Nu a spus nimeni că sunt nemulțumiri, doar că este normal să avem o discuție în coaliție, înainte de a aproba rectificarea bugetară. Sunt resurse care vor fi alocate către ministere vreau să văd cum au fost alocate. E un lucru normal. S-ar putea să fie o discuție foarte scurtă, dacă sunt lucruri care par că nu sunt conforme cu ce am discutat pentru Programul de guvernare, atunci putem să discutăm. Nu există nicio nemulțumire. Încă nu am văzut-o, de aceea vrem să o vedem și noi în coaliție înainte”, a spus Florin Cîțu.

El a precizat că depășirea limitei de deficit de 5,84% va veni cu consecințe negative:

„Eu spuneam că la predare-primire, domnul minsitru a lăsat și construit un buget cu deficit de 5,84%, construit pe legislația în vigoare. Dacă vor apărea alte acte normative între timp, aelea vor fi introduse în buget, dar acea limită de 5,84 este dată de traiectoria acceptată de Comisia Europeană până în 2024. Este o limită pe care ne-am asumat-o în baza cărora au fost făcute analizele agențiilor de rating. Orice modificare vine și cu consecințe”.

Florin Cîțu respinge introducerea de noi taxe

În acest context, Florin Cîțu a susținut că va acționa pentru a nu fi introduse noi taxe sau pentru a nu fi crescute cele existente deja.

„Eu cred că românii ne-au votat pentru o Românie liberală și pentru principii liberale. Și în această coaliție, PNL va lupta pentru aceste principii. Îmi aduc aminte că, atunci când am preluat guvernarea în 2019, am eliminat toate taxele introduse între 2017 și 2019, ele au rămas eliminate, iar în această perioadă nu am introdus nicio taxă nouă și nu am crescut taxele”, a precizat Florin Cîțu.

„Vă garantez că PNL va lupta pentru aceste principii și nu va introduce taxe noi, nu va dori să crească taxele. De aceea suntem aici, pentru a le garanta românilor că principiile liberale nu vor fi afectate și nici drepturile omului”, a mai spus el.