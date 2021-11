Surse: Florin Cîțu a cerut ca rectificarea bugetară să fie prezentată mai întâi în coaliție. Posibilă întâlnire între liderii PNL-PSD-UDMR înainte de ședința de Guvern

Președintele PNL, Florin Cîțu, a cerut ca rectificarea bugetară să fie prezentată mai întâi în coaliție, înainte de a intra pe masa Guvernului, în ședința programată vineri. Prin urmare este posibilă o întâlnire între liderii coaliției de guvernare PSD-PNL-UDMR, înainte de ședința de guvern de vineri, potrivit surselor B1TV.RO.

Rectificarea bugetară ar putea fi discutată în coaliție

Guvernul Ciucă se reunește vineri în ședință, la Palatul Victoria, iar pe ordinea de zi se află rectificarea bugetară. Premierul a declarat joi că se vor analiza elementele privind rectificarea bugetară și deficitul înregistrat la finalul anului.

Totodată el a ținut să ofere asigurări cu privire la faptul că există resurse pentru plata pensiilor, salariilor și alocațiilor.

Florin Cîțu respinge introducerea de noi taxe

În acest context, Florin Cîțu a susținut că va acționa pentru a nu fi introduse noi taxe sau pentru a nu fi crescute cele existente deja.

„Eu cred că românii ne-au votat pentru o Românie liberală și pentru principii liberale. Și în această coaliție, PNL va lupta pentru aceste principii. Îmi aduc aminte că, atunci când am preluat guvernarea în 2019, am eliminat toate taxele introduse între 2017 și 2019, ele au rămas eliminate, iar în această perioadă nu am introdus nicio taxă nouă și nu am crescut taxele”, a precizat Florin Cîțu.

„Vă garantez că PNL va lupta pentru aceste principii și nu va introduce taxe noi, nu va dori să crească taxele. De aceea suntem aici, pentru a le garanta românilor că principiile liberale nu vor fi afectate și nici drepturile omului”, a mai spus el.