Florin Cîțu, despre țintele de vaccinare ratate: Tot ce a ținut de Guvern am făcut. Aș vrea să văd mai mult din partea societății civile și a sectorului privat, mai multă responsabilitate, că de criticat e ușor să criticăm (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat miercuri, la finalul ședinței de Guvern, că Executivul a făcut tot ce putea face pentru ca românii să se vaccineze anti-COVID-19 în număr cât mai mare: a cumpărat dozele necesare de ser și a creat centrele de imunizare. Cîțu i-a îndemnat pe cei care critică Guvernul să vină cu mesaje provaccinare, „că de criticat e ușor să criticăm”. Prim-ministrul a insistat că Guvernul și-a făcut treaba și că societatea civilă și mediul privat ar trebui să se implice mai mult în campania de imunizare.

Cine e de vină pentru ratarea țintelor de vaccinare? Răspunsul premierului Cîțu

Întrebat ce explicații are pentru ratarea țintelor de vaccinare și cum răspunde partenerilor de coaliție, care spun că și el trebuie să-și asume acest eșec, Florin Cîțu a afirmat: „Acestea nu au fost niște ținte pe care le-am creat așa, din neant, sunt obiective care au venit după ce am discutat cu specialiștii. Ceea ce face Guvernul și a făcut foarte bine a fost să creăm condițiile să avem 5 milioane de vaccinați, apoi 10 milioane: am cumpărat dozele, am creat spațiile de vaccinare, am ajuns la posbiltatea să avem 150.000 de persoane vaccinate pe zi. Repetăm: în România vaccinarea nu e obigatorie! Deci tot ce a ținut de Guvern am făcut”.

„Până la urmă, campania de vaccinare e susținută doar de Guvern într-o societate în care avem foarte multe mesaje împotriva Guvernului. Aș vrea să văd din partea celor care critică și susținerea campaniei de vaccinare, aș vrea să văd mai mult din partea societății civile susținerea campaniei de vaccinare, nu doar să ne uităm la Guvern. Eu sunt un liberal convins. Am spus mereu că statul nu e cel mai bun administrator al resurselor, de asta suntem pentru o administrație suplă. De asta cred foarte mult în mesajele care vin din societatea civilă, din sectorul privat și aș vrea să văd mai multă responsabilitate și mai multe astfel de mesaje, că de criticat e ușor să criticăm. Până la urmă e vorba de salvarea vieților”, a mai declarat premierul Florin Cîțu.