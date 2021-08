Florin Cîţu, după întâlnirea cu susținătorii săi: Am convocat BPN miercuri pentru a numi noul ministru al Finanţelor. Procedurile au fost respectate, vom demonstra că avem majoritatea necesară (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat marți seară, la finalul unei ședințe cu susținătorii săi liberali, că pentru ziua de miercuri a fost convocat Biroul Politic Național al partidului pentru numirea noului ministru al Finanțelor. Propunerea lui Cîțu e în persoana lui Dan Vîlceanu, un apropiat de-ai săi. Interimatul ocupat de Cîțu după demiterea liberalului Alexandru Nazare urmează să expire curând. Florin Cîțu a respins acuzațiile că nu a fost respectată procedura privind convocarea acestui BPN.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Florin Cîțu, despre convocarea BPN pentru numirea noului ministru de Finanțe

„A fost o întâlnire foarte bună într-un moment important pentru PNL. Mâine, că suntem responsabili, am convocat BPN pentru a numi ministrul Finanțelor. Trebuie să ne concentrăm pe guvernare, urmează rectiicarea bugetară, alocarea de resurse importante în economie, așa cum am obișnuit, eficient. Și am discutat strategia pentru că intrăm în linie dreaptă pentru congesul din 25 septembrie”, a declarat Cîțu.

El a dat asigurări că şedinţa BPN a fost convocată statutar: „Vă asigur că toate procedurile au fost respectate”

Florin Cîțu a susținut apoi că a discutat şi la telefon, şi faţă în faţă cu președintele PNL, Ludovic Orban, încă de luni: „Cred că două zile sunt de ajuns”.

Asta deși Orban afirmase anterior că nu a fost anunțat cu privire la convocarea Biroului.

„Mâine avem un BPN convocat de această echipă şi vom demonstra că avem majoritatea necesară”, a ținut să precizeze Florin Cîțu, candidat la președinția PNL.