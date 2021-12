Florin Cîțu, după ședința coaliției: Regula de bază, partidul care dă președintele de CJ va da și prefectul. Prefectul Capitalei va fi de la PSD; la Cluj, de la PNL (VIDEO)

Președintele PNL, Florin Cîțu, a anunțat că partidele din coaliție au convenit ca regulă de bază că prefectul va fi dat de formațiunea care deține în județ și președinția Consiliului Județean, cu câteva excepții. Potrivit liberalului, viitorul prefect al Capitalei va fi numit de PSD, în timp ce la Cluj funcția deținută în prezent de UDMR va reveni PNL.

„Acolo unde există președinte al consiliului județean va fi și un prefect de la același partid. Poate o să existe una sau două excepții, dar asta este regula de bază. (…) Aceasta a fost regula la care s-a ajuns până la urmă. Vom încerca să compensăm celelalte filiale cu alte funcții. Există peste 140 de funcții pe care au fost numiri politice făcute și atunci cine nu ia prefect va lua secretari de stat ș.a.m.d”, a precizat președintele PNL.

Florin Cîțu vorbise despre numirea prefecților și miercuri după-amiază, când le-a transmis un mesaj franc liberalilor din teritoriu: „Va trebui să câștigăm alegerile din 2024 și vom avea prefecți peste tot. Asta e cel mai simplu”.

Prim-vicepreședintele PNL menționa, marți, că liberalii dețin 17 președinții de consilii județene.

„Noi avem 17 preşedinţi de consilii judeţene, majoritatea grupaţi în Transilvania, Bucovina, Banat şi două judeţe pe Dunăre, plus Constanţa. Cei din PSD au 21 de prefecţi, restul fiind UDMR, aceştia sunt în Moldova şi sud, Valahia, Dobrogea, sudul Moldovei, Oltenia. Am discutat, am făcut simulări, nu s-a ajuns la o concluzie”, a declarat Rareș Bogdan, la finalul ședinței de marți.