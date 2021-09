Florin Cîțu: E o discuție despre vaccinarea obligatorie în cazul anumitor profesii – personal medical, cadre didactice. Nu e luată o decizie, înclin să merg pe testare. Cum vaccinul e gratuit, testarea se va face din surse proprii

Premierul Florin Cîțu a declarat, joi, că se poartă o discuție despre vaccinarea anti-COVID-19 obligatorie a personalului medical, dar și a altor angajați din sectorul public, precum cadrele didactice. El, însă, înclină spre varianta în care aceștia să se vaccineze sau, dacă nu, să se testeze periodic pe banii lor. Nu a fost luată încă o decizie.

Florin Cîțu, despre vaccinarea cadrelor medicale

„Eu nu am susținut vaccinarea obligatorie. Ne uităm la variante. Eu am vorbit de testare. Sunt profesii precum cadrele medicale, care intră în contact cu pacienții și trebuie să fie atente. La începutul campaniei de vaccinare am fost către personalul medical deoarece o problemă pe care am identificat-o anu trecut, aceea că puteau apărea focare în spitale și închideam spitalul și nu-l mai puteam folosi. Soluția a fost să avem întîi personal vaccinat, să nu mai avem focare și putem îngriji pacienții. Asta e strategia, mergem pe ea în continuare.

Pentru anumite profesii e nevoie ca toată lumea să fie vaccinată sau cel puțin testată. E o discuție despre vaccinarea obligatorie pentru acest personal. Nu e luată o decizie, înclin să merg pe testare. Faptul că vaccinul e gratuit, testarea se va face din surse proprii. Vorbim de sănătatea pacienților.

Și pentru cadre didactice și pentru personal în sectorul public…”, a declarat premierul Florin Cîțu, la TVR 1.