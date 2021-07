Florin Cîțu: Eu am desființat Secția specială printr-un proiect de lege aprobat de Guvern / UDMR și USR au puncte de vedere diferite, o să găsească un element comun. Nu se rupe coaliția (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat, marți, că el a desființat Secția specială printr-un proiect de lege aprobat în cadrul Guvernului, iar de aici e treaba Parlamentului și a MInisterului Justiției să vină cu o soluție privitoare la ce urmează după SIIJ. Cîțu a admis că USR-PLUS și UDMR au poziții contrare pe acest subiect, dar susține că nici vorbă să se destrame coaliția de guvernare.

Florin Cîțu, despre desființarea Secției speciale

„Lucrurile sunt foarte simple: eu am desființat SIIJ printr-un proiect de lege aprobat de Guvern. Acum e rolul Parlamentului, sub îndrumarea Ministerului Justiției, să vină cu cea mai bună soluție. Dacă e una mai bună, aștept soluțiile Palamentului împreună cu Ministerul Justiției. Noi am venit cu o soluție prin care am desființat SIIJ. UDMR și USR au puncte de vedere diferite, eu cred că o să găsească un element comun. De asta am cerut suspendarea sedinței de ieri”, a declarat Florin Cîțu.

Premierul a afirmat apoi că există un grup de lucru format din experți ai PNL, USR-PLUS și UDMR care vor discuta și care vor găsi soluții, urmând ca ședința coaliției pe această temă să fie reluată săptămâna viitoare.

Luni, vicepremierul Dan Barna, colider USR-PLUS, a declarat că e de neacceptat „amendamentul toxic” propus de UDMR prin care, după desființarea Secției speciale, toate dosarele să se ducă la o structură din Parchetul General, în loc să fie distribuite parchetelor pe principiul competenței. Barna a insinuat că asta ar fi practic o păcăleală, căci SIIJ ar continua să existe cu un alt nume. Întrebat dacă e posibil să se rupă coaliţia de guvernare, acesta a spus că orice este posibil în politică.

„Se poate rupe categoric pe nerespectarea obligaţiilor pe care ni le-am asumat pe Justiţie”, a declarat, la rândul său, ministrul USR-PLUS al Justiției, Stelian Ion.

Florin Cîțu pare că are altă părere: „Nici gând! Nu se rupe coaliția, ea merge mai departe și e puternică. Astfel de declarații le înțeleg, suntem politiceni…”.