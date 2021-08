Florin Cîțu, întrebat dacă ar putea fi folosit certificatul verde pentru intrarea în diverse spații publice: Vrem să vedem întâi ce rezultate au fost în alte țări. Ne uităm inclusiv la această variantă

Premierul Florin Cîțu a insistat joi, din nou, că vaccinarea este singura soluție pentru ieșirea din pandemia de coronavirus. Pentru a stimula campania, acesta a precizat că „putem să lucrăm cu restricții cumva și cu sistemul de bonificații”. Întrebat dacă ar putea fi preluat modelul unor state, în care nu se intră în restaurante și alte spații publice decât în baza certificatului verde, Cîțu a răspuns: „Ne uităm la toate aceste variante, să vedem ce rezultate au avut, apoi vom lua o decizie. Ne uităm inclusiv la această variantă”.

Florin Cîțu, despre vaccinarea anti-COVID și valul 4 al pandemiei

„Chiar după valul 3 am spus că nu vreau să reducem capacitatea spitalelor COVID – am păstrat-o – nici la ATI, nici în altă parte. Am spus că vreau proceduri care să facă ușor transferul unor secții din non-COVID în COVID. Nu am renunțat niciodată la acele măsuri care intră automat în vigoare când ajungem la 2 la mie, la 3 la mie. Avem acum și vaccin la dispoziție pentru toată luema. Anul trecut am învățat că, indiferent de restricții, măști, dezinfectant, nu poți să învingi pandemia decât prin vaccinare, restul sunt soluții pe termen scurt”, a declarta Florin Cîțu, pentru TVR1.

Premierul a spus că bonurile de masă pentru cei care se vaccinează ar putea fi date în următoarele săptămâni, căci banii există.

„Putem să lucrăm cu restricții cumva și cu sistemul de bonificații. Nu sunt de acord (ca mallurile să fie deschise doar pentru cei vaccinați), nu vreau să facem discriminări. În același timp, e normal ca cei care sunt vaccinați să poată să meargă peste tot. Există acest certificat verde folosit în toată Uniunea Europeană”, a continuat Cîțu.

Jurnalistă TVR: În Franța e chiar o modalitate de acces în restaurante etc. Vă gândiți…

Florin Cîțu: Ne uităm la toate aceste variante, să vedem ce rezultate au avut, apoi vom lua o decizie. Ne uităm inclusiv la această variantă.