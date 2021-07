Florin Cîțu: „Niciodată nu am cerut ca proiectul Roșia Montană să fie retras de la UNESCO. E un fake news la adresa mea și a Guvernului”

În contextul remanierii ministrului Alexandru Nazare de la Ministerul Finanțelor, premierul Florin Cîțu a oferit mai multe explicații despre speculațiile privind intenția de a retrage dosarul Roșia Montană de la UNESCO. Premierul Florin Cîțu a negat că ar fi avut loc o astfel de decizie sau că ar susține acest lucru:

„Domnul Nazare a prezentat opinia Ministerului Finanțelor în ședința de coaliție și am spus de fiecare dată în ceea ce privește Roșia Montană, în ceea ce privește repunerea dosarului la UNESCO, a fost făcută anul trecut de premierul Ludovic Orban, care este astăzi președintele PNL și e normal ca o decizie să fie luată în coaliție și nu în Guvern și sper că și în Parlament.

În ceea ce privește Guvernul, că am văzut mai multe fake news și în ceea ce privește persoana mea, niciodată nu am cerut să se retragă un proiect, niciodată nu am luat o decizie oficială în acest sens. Discuțiile sunt la nivelul coaliției.

Coaliția trebuie ă decidă. Președintele PNL care reprezintă PNL în coaliție a propus ca dosarul să meargă mai departe, deci acolo trebuie să fie luată decizia”, a spus Florin Cîțu.

Întrebat dacă la baza deciziei de a-l remania pe Alexandru Nazare stă lupta internă din PNL, Florin Cîțu a răspuns:

“Am fost singurul care l-a susținut pe domnul ministru când l-am propus. A fost propunerea mea. Nu are nicio legătură cu această luptă”.