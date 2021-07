Florin Cîțu: PNRR va fi aprobat în septembrie. Primii bani ar putea veni în noiembrie, dar anumite proiecte ar putea începe mai devreme cu resurse de la buget și decontăm din PNRR

Prim-ministrul Florin Cîțu susține că Planul Național de Redresare și Reziliență va fi aprobat în luna septembrie și că o primă tranșă de bani ar putea veni în noiembrie, însă anumite proiecte ar putea primi undă verde cu resurse de la buget, urmând ca ulterior sumele să fie decontate din PNRR.

PNRR va fi aprobat în septembrie, spune Florin Cîțu

„Să luăm lucrurile foarte clar, avem un guvern nou, cu o coaliție care a început discuția pe PNRR mai târziu decât celelalte țări, toate au început anul trecut prin octombrie. Noi aveam un PNRR, în coaliție s-a decis să fie puțin schimbat PNRR-ul, varianta cu care am mers la Bruxelles, deci am avut de aici puțin delay (întârziere, n.r.). Ce pot să vă spun eu e că va fi aprobat, așa cum am spus, în toamnă, în septembrie. În septembrie va fi aprobat, în august nu se lucrează, ar fi fost în august, dar în august știți foarte bine că în Comisia Europeană nu prea se lucrează și atunci nu are cum să fie aprobat”, a declarat premierul, marți seară, la Digi 24.

Florin Cîțu a respins acuzațiile aduse de PSD, care susține că PNRR e făcut greșit și că, de exemplu, capitolul energie ar trebui rescris complet: „Eu nu aș lua ce spune PSD niciodată fără un filtru foarte, foarte puternic”.

„Negociem la toate, nu numai la energie. A fost îmbunătățit și capitolul energie. Au fost multe discuții. Da, capitolul energie se discută în continuare, dar este septembrie. Ținta mea este să îl avem înainte de 15 septembrie aprobat sau în jur de 15 septembrie, poate mai devreme”, a adăugat liberalul.

Întrebat dacă banii vor veni în octombrie, primul-ministru a explicat: „Este ECOFIN în 5 octombrie, în 5 octombrie va fi cred că decizia și după aceea trebuie să fie banii în noiembrie, poate atunci să fie prima parte a banilor, dar dacă avem proiecte care deja sunt în PNRR și știu că va fi aprobat PNRR, și ministerele vor să înceapă, vom face un efort pentru unele, vedem care dintre ele, de la buget, la rectificare, să le dăm voie să înceapă aceste proiecte ca apoi să luăm să decontăm din PNRR, deci proiectele vor începe”.

„Trebuie să discut cu fiecare minister în parte, să văd care proiecte sunt în PNRR, să văd care este stadiul, forma finală și dacă sunt în PNRR, știu că vom aproba PNRR, deci nu asta este problema, cine are nevoie de resurse pentru a începe proiectele mai devreme va primi banii de la buget și apoi vom lua banii din decontare”, a adăugat Florin Cîțu.