Florin Cîțu: Sistemul energetic din România suferă pe partea de investiții pentru că noi, ani de zile, am ținut piața subcontrolat. Nimeni nu vine să investească într-o economie unde statul dictează prețurile și profiturile (VIDEO)

Florin Cîțu, fost premier și fost președinte PNL, a declarat miercuri, pentru B1 TV, că fiecare criză scoate la iveală anumite probleme vechi: de exemplu, pandemia de coronavirus – faptul că eram prea dependeți de China, iar războiul – faptul că eram prea dependenți de Rusia.

Cât privește criza în energie, aici una dintre marile probleme ale României este că ani de zile nu s-au făcut investiții în sectorul energetic. Liberalul a explicat faptul că nu au venit investitorii pentru că piața era prea reglementată de stat.

Cîțu, despre cauzele crizei în energie

„E o situație care s-a acumulat în timp. Așa e în economie: un șoc negativ vine și-ți arată unde ai avut problemele. În pandemie am văzut că era o problemă că depindeam foarte mult de producția din China, acum vedem că depindem foarte mult de Rusia. E o problemă când depinzi de cineva.

Criza de fapt a început de prin 2020 – 2021 și e vorba de acele certificate de CO2. Eu am cerut explicații de anul trecut, când am văzut că a început să crească prețul. Mi s-a spuc că de aici vine.

La Comisie m-am bătut ca România să nu treacă la energie verde la același ritm cu care trecea Germania. Am spus că România trebuia să treacă la un ritm diferit, pentru că noi avem un cost social, aveam minele. (Au zis) ”da și nu”.

Am zis că și eu sunt de acord cu Grean Deal, dar România nu poate să ajungă în același timp cu Germania fără niște costuri mari. Am cerut măcar să ni se dea niște bani și așa au apărut Fondul de mediu etc.

Am spus să nu închidem minele în același ritm. Sunt stenograme la ECOFIN de când eram ministrul Finanțelor.

Făcusem și pentru CEO (Complexul Energetic Oltenia) un nou plan de restructurare, apăreau noi generatoare, deci era un plan de dezvoltare”, a declarat Florin Cîțu, pentru B1 TV.

Cîțu: Nimeni nu vine să facă investiții într-o piață controlată de stat

Și, în timp ce PSD susține că de vină pentru prețurile și criza din energie e liberalizarea pieței, liberalul Florin Cîțu susține că situația e fix pe dos: la noi nu s-au făcut investiții cu anii în sectorul energetic, deși avem resurse și potențial, pentru că nu veneau investitorii, iar investitorii nu veneau tocmai pentru că piața era mult prea reglementată de stat.

„Există resursele negociate pentru România, inclusiv PNRR, să facem tranzitia mai ușoară. Problema e că aceste resurse nu se fac peste noapte, să ai producție de energie peste noapte. Anul acesta s-a luat decizia iar să folosim mai mult. Trebuie să angajăm 600 de mineri, să decopertezi, să expropriezi, sunt costuri pe care trebuie să ni le asumăm.

România, care producea 80% din energie în intern, din păcate are un sistem energetic care suferă pe partea de investiții. De ce? Pentru că noi, ani de zile, am ținut piața subcontrolat. Deci avem potențial foarte mare – nu mai vorbesc de care a fost făcută târziu – care nu poate fi dezvoltat fără investiții, dar nimeni nu vine să investească într-o economie unde statul dictează prețurile și profiturile. Deci noi trebuie să învățăm din lecțiile astea. (…)Eu nu cred că România își permite să lase resurse neutilizate”, a explicat Florin Cîțu.