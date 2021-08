Florin Cîțu: Prima sarcină pentru Dan Vîlceanu este de a menține deficitul sub 7,16% și de a rămâne în parametrii strategiei fiscal-bugetare. Să știe foarte clar că nu voi accepta niciodată creșteri de taxe (VIDEO)

Procedura de predare-primire a Ministerului de Finanțe a fost finalizată, iar la finalul evenimentului Florin Cîțu a precizat că a discutat cu noul titular al portofoliului, Dan Vîlceanu, despre consolidarea fiscală. Premierul spune că i-a transmis ministrului că ține foarte mult la menținerea strategiei fiscal-bugetare și că deficitul bugetar trebuie să rămână sub 7,16% și să ajungă la un nivel mai mic de 3% în 2024.

Dan Vîlceanu a preluat oficial atribuțiile de ministru al Finanțelor. Ce a declarat premierul Florin Cîțu

„Am îndeplinit procedura de predare-primire a ministerului după 45 de zile de interimat, așa cum am spus, din momentul în care am preluat. Am rămas aici aproape 45 de zile. Câteva dintre lucrurile care au fost blocate în prima parte a anului au fost deblocate. E-facturarea începe la 1 septembrie, Banca Națională de Dezvoltare este în avizare, un proiect care a fost întârziat mult prea mult și de care avem foarte mare nevoie. Am rămas cu o restanță pe care va trebui să o preia domnul ministru, acel grup de lucru care se va ocupa de soluția pentru companiile financiare de stat, ce vom face cu aceste companii de stat în perioada următoare pentru că Banca Națională de Dezvoltare va prelua foarte multe dintre atributele acestor instituții”, a declarat premierul.

În perioada următoare, spune Florin Cîțu, „lucrurile vor merge mai bine”.

„În același timp, am discutat despre consolidarea fiscală, despre un lucru la care eu țin foarte mult, să nu depășim deficitul bugetar și să ne menținem strategia fiscal-bugetară aprobată la începutul anului, cu un deficit bugetar care să ajungă sub 3% în 2024. Sunt lucruri pe care le-am transmis domnului ministru și la care țin foarte mult”, a adăugat oficialul.

Referitor la prima sarcină trasată pentru noul ministru al Finanțelor, prim-ministrul Florin Cîțu a precizat: „Prima sarcină este aceea de a menține deficitul sub 7,16% și de a rămâne în parametrii strategiei fiscal-bugetare, este cel mai important lucru. În același timp, să știe foarte clar că nu voi accepta niciodată creșteri de taxe în acest mandat”.