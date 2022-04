Florin Cîțu: Toate estimările arată că economia va încetini anul acesta. Încă poate fi evitată criza, trebuie doar să luăm măsuri bune. Am demonstrat că se poate anul trecut. Dacă cineva nu poate, știe unde sunt (VIDEO)

Toate estimările arată că economia va încetini anul acesta, însă criza încă poate fi evitată dacă sunt luate măsuri bune, a declarat președintele Senatului, liberalul Florin Cîțu, marți, la Parlament.

Florin Cîțu (PNL): „Anul trecut am luat măsuri bune, pentru că la începutul anului creșterea estimată era de 4%, s-a terminat cu 6%, deci se poate”

„Nu am criticat pe nimeni. Am spus că astăzi suntem aici și trebuie să ne asumăm niște măsuri. Rata inflației este mare, toate estimările arată că economia va încetini anul acesta față de estimările de la începutul anului. Dacă e să comparăm cu anul trecut, la începutul anului estimam o creștere economică de 4%, am terminat anul cu peste 6%, anul acesta văd că lucrurile sunt inversate. Vom vedea, eu doar am spus că trebuie să ne uităm la situația pe care o avem astăzi, încă poate fi evitată criza, doar trebuie să luăm măsurile bune. Doar am dat exemplu că anul trecut am luat măsuri bune, pentru că la începutul anului creșterea estimată era de 4%, s-a terminat cu 6%, deci se poate”, a declarat Florin Cîțu, în dialogul cu reporterii.

Întrebat dacă ar trebui luate și alte măsuri pentru a ține economia sub control, pe lângă pachetul „Sprijin pentru România”, senatorul PNL a răspuns: „Aici deciziile sunt la Guvern. Eu vă spun că se poate și anul trecut am arătat că se poate, depinde ce măsuri iei”.

„Vom vedea la finalul anului. Deocamdată, toate agențiile de rating, toate estimările, Comisia Europeană, FMI, toată lumea arată că am fundamentat un buget pe o creștere de peste 4%, 4,6%, și estimările arată că economia va încetini anul acesta. Eu vă spun că se poate să ai o creștere economică anul acesta de 6%, de exemplu, doar să iei măsurile bune (…). Vă dați seama, aici sunt decizii pe care le va lua Guvernul, eu vă spun că se poate, am demonstrat că se poate anul trecut. Până la urmă, dacă cineva nu poate și are nevoie, știe unde sunt și mă poate contacta”, a punctat Florin Cîțu.