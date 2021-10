Florin Cîțu: Toți romanii vor simți beneficiile creşterii economice. Salariul minim va crește cu 11%, putem să scădem TVA-ul IMM-urilor

Florin Cîțu a susținut sâmbătă o conferință de presă pe tema reconfirmării ratingului României de către Standard&Poor’s și Moody’s.

Liberalul a declarat că această creștere economică se va resimți în buzunarele românilor, care ar putea primi salarii mai mari din 2022.

„Perspectiva de stabil arată că suntem foarte aproape de momentul în care toți romanii vor simți şi beneficiile creşterii economici. Înseamnă dobânzi mai mici, împrumuturi mai ieftine, că nu ne aşteptăm la derapaje ale inflaţiei sau alte probleme şi crize. Acest an a fost cel în care am spus că stabilizăm economia. Deja este o decizie pentru anul viitor să creștem salariul minim cu 11%. Am venim cu măsuri pentru amânarea facturilor la energie. Vom discuta despre măsuri care să reducă povara asupra cetățenilor, despre salarii, pensii și alocații la construcția bugetului pentru anul viitor. Toate țările am trecut prin criză anul trecut, dar România e țara care își revine cel mai mult. Bunăstarea se simte deja, se vede în investiție, ne permitem să creștem salariul minim fără să creăm dezechilibre majore. Dacă nu am fi avut resurse suplimentare, alocările suplimentare din sănătate ar fi dus la creștere deficitelor… Putem să scădem TVA-ul IMM-urilor de la 15% la 9 % în factura de la energie. Este o măsură care ne-a fost prezentată astăzi, că da, este bună, să vedem dacă putem să facem acest lucru temporar, deci doar până la sfârşitul lui martie şi dacă Ministerul Finanţelor este de acord”, a spus premierul.