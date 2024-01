Florin Spătaru, consilier al premierului: „PSD este cel mai mare partid din România și este normal să mergem în alegeri singuri” (VIDEO)

Florin Spătaru, consilier al premierului și fost ministru al Economiei, a declarat într-o intervenție pentru B1 TV că PSD este cel mai mare partid din România și este normal să meargă în alegeri singur.

Florin Spătaru, despre scenariul comasării

„Este normal să dăm candidatul la prezidențiale, avem o strategie foarte clară din punctul acesta de vedere dar peste asta atât timp cât Marcel Ciolacu este premierul României ne concentrăm foarte mult pe actul de guvernare pentru că până la urmă atunci când ne vom duce la vot vom analiza cum o vor duce românii, ce am făcut în această perioadă de guvernare, cum am absorbit fondurile europene, cum am crescut economia României și mai puțin dacă vom face , dacă primul tur al prezidențialelor este împreună cu alegerile locale sau cu cele parlamentare”.

Florin Spătaru a mai precizat că PSD nu agreează o comasare a alegerilor și că acest scenariu nu ar aduce avantaje politice pentru social-democrați:

„Sunt propuneri care au fost avansate de cei de la PNL. Este adevărat că elementul principal menționat de ministrul Boloș îl reprezintă costul sau eventuală economie pe care bugetul de stat l-ar face dacă am avea o astfel de comasare. Toate aceste scenarii nu duc la un avantaj politic din punctul de vedere al PSD. Noi considerăm că în orice formulă ar fi, dacă există o variantă prin care se economisește bugetul, dar nu avem o contestație la CCR și vom putea să facem alegeri așa cum trebuie și românii să știe ce vor vota, PSD este pregătit pentru orice variantă.

Această comasare major actului de vot. Noi considerăm că alegătorii noștri știu ce vor vota. Și în varianta comasată sau necomasată PSD are încredere că cetățenii vor vota PSD. Această discuție legată de comasare sau alegeri separate va ține cont de un acord în coaliție și va ține cont și de eventualele probleme pe care le vom întâmpina când vom propune o astfel de soluție”.

Posibile probleme la CCR

Florin Spătaru a mai spus că o eventuală comasare poate duce la probleme constituționale sau la o creștere a costurilor privind organizarea alegerilor.

„Mandatul președintelui are un termen fix, atunci va trebui să facem un calcul să vedem dacă se poate îndeplini criteriul de completare a mandatului președintelui sau e o diferență care nu e acoperită constituțional.

La alegerile prezidențiale pot vota toți, la alegerile parlamentare, de asemenea, și cei din diaspora vor putea vota și atunci pe lângă speculațiile politice va trebui să ținem cont și de ceea ce practic se poate realiza sau nu pentru că altfel, în alegerile locale va trebui să organizăm secții de votare pentru alegerile prezidențiale și în diaspora”.