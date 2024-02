Flutur (PNL): Cred că luni trebuie să decidem privind comasarea, că apoi nu mai avem timp pentru a modifica legislația / Am văzut că am fost băgați în față, că PNL e pe moarte și are nevoie de asta ca de aer. Nu e așa! (VIDEO)

Gheorghe Flutur, prim-vicepreședintele PNL și președintele Consiliului Județean Suceava, a declarat vineri, pentru B1 TV, că decizia coaliției privind comasarea alegerilor trebuie luată luni deoarece deja e criză de timp. El a negat faptul că PNL insistă cu această comasare deoarece are nevoie de ea pentru un scor cât mai bun în alegeri.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Flutur: Cred că decizia privind comasarea ar trebui luată luni

„ , știu că e așteptat. Luni o să avem discuția, cred eu, în care lămurim lucrurile, că apoi nu mai avem timp pentru a modifica legislația pentru calendarul electoral, deci suntem în ultimele zile. Era bine să facem niște pași ieri, dar sunt discuții… N-aș vrea să spun foarte multe din casă, că e o regulă în coaliție: dacă avem ceva, comunicăm împreună după ce am luat o hotărâre, nu la jumătatea drumului.

N-am luat nicio hătărâre nici cu împărțirea pe județe… e discuția de a aduce localele mai aproape cu eruoparlmentarele, că-s multe rânduri de alegeri.

Eu cred că da (luni se va lua o decizie), că nu mai e timp Parlamentul să dea drumul la niște modificări legislative, altfel iesi din calendar și nu mai poți, esti vulnerabil la Curtea Constituțională.

Dacă n-o să luăm mai repede decizii, o să lăsăm perioada asta a speculațiilor care ne face zob și pe noi. Părem că ne dăm cu presupusul zilnic. Noi tre să rupem pisica odată, iertați-mi expresia, că lumea așteaptă și primarii așteaptă. Cred că vom decide, luni trebuie să iasă fulmul alb de la noi”, a declarat prim-vicepreședintele PNL, pentru B1 TV.

Flutur: Nu e adevărat că vrem comasarea pentru a ajuta PNL

„Am văzut că am fost băgați noi în față că PNL e pe moarte și are nevoie de asta ca de aer. Nu e așa! Garantat nu e așa. În paralel, noi am mișcat, suntem de două luni în pregătire la bază cu furnicuțele noastre. Eu sunt unul dintre cei care mă ocup de organizare la bază, cu organizare pe secții, ne pregătim pentru orice situații, că

Că dacă dacă ai 1.300 de primari și 14.000 de consilieri, care trebuie puși la treabă, te temi mai puțin de ce va fi. Dacă ne gândim doar ce facem noi la vârf să ne fie bine, e o greșeală. Noi așa, în șoaptă, dar lucrăm la bază”, a mai declarat Gheorghe Flutur, pentru B1 TV.