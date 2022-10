Fost senator PNL, acuzat că s-a branșat ilegal la curent. Cătălin Boboc: Sunt înregistrat, plătesc facturi, nu m-a sunat nimeni (VIDEO)

În timp ce românii se confruntă cu la energie electrică, liberalul Cătălin Boboc, un fost senator și secretar de stat în Ministerului Muncii, este suspectat că ar avea locuința din municipiul Brăila branșată ilegal la distribuția de energie electrică. Chiar dacă a negat acuzațiile, veștile au ajuns și la social-democrați. Purtătorul de cuvânt al PSD a cerut explicații oficiale din partea PNL, informează B1 TV în cadrul Știrilor prezentate de Andreea Moraru.

Liberalul Cătălin Boboc e acuzat că s-a branșat ilegal la curent

Cătălin Boboc, fost secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, este acuzat ca s-ar fi branșat ilegal la rețeaua de energie electrică.

Descoperirea a fost făcută după ce un angajat din cadrul S.D.E.E Muntenia Nord a sesizat Poliției Municipiului Brăila în legătură cu faptul că, în urma unor verificări, ar fi identificat un contor branșat ilegal. Agenții s-au deplasat la adresa indicată, însă, nu au găsit nicio persoană în acea locuință.

Inspectoratul Județean de Poliție Brăila a trimis o sesizare către Primărie pentru a obține numele persoanei care deține imobilul, iar astfel s -a aflat că cel care deține casa ar fi Cătălin Boboc, fostul președinte PNL Brăila și fost secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii, în perioada 2012-2016.

Cătălin Boboc neagă acuzația

La scurt timp după apariția informațiilor în spațiul public, fostul secretar de stat a negat acuzașiile și a spus că deține o casă pe strada respectivă, însă nu este vorba de cea la care au fost identificate problemele.

„Această știre pe surse este ori o confuzie, ori o rea credință. (…) Da, am un imobil pe acea stradă, însă nu am astfel de probleme. Am contract cu S.D.E.E Muntenia Nord- Sucursala Brăila, sunt înregistrat, plătesc facturi. N-a venit nimeni la mine, nu m-a sunat nimeni”, a spus fostul secretar de stat.

Chiar dacă Boboc a negat acuzațiile, purtătorul de cuvânt al PSD cere clarificari oficiale din partea PNL.

„În legătură cu cercetarea penală pentru furt de energie demarată împotriva liberalului Cătălin Boboc, așteptăm ca PNL să își clarifice cât mai repede poziția în această chestiune. În contextul crizei energetice, în care cetățenii mizează pe măsuri de protecție din partea Guvernului, un astfel de caz poate afecta serios credibilitatea Coaliției, din care face parte și PSD. Ne așteptăm, așadar, ca până când autoritățile vor ajunge la o concluzie în acest dosar, cei din PNL să se delimiteze de suspiciunile care planează asupra colegului lor de partid, a scris, pe Facebook, Ştefan Radu Oprea.

Ulterior, Cătălin Boboc a venit cu o noua reactie, tot pe rețelele sociale. „Atât puteți, atât de mic, atât de jos?!”.