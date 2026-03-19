Funcții date pe sub masă, fără concurs. „Omul Oanei Țoiu” pus direct șef la Ministerul Economiei

Adrian A
19 mart. 2026, 11:31
Funcții date pe sub masă, fără concurs. „Omul Oanei Țoiu” pus direct șef la Ministerul Economiei
Sursă foto: Facebook/Alin Grigore
Cuprins
  1. Ascensiune meteorică: de la consilier la director general în doar câteva luni
  2. De la „om din umbră” la șef peste turismul României
  3. „Cheița” legală care deschide uși mari
  4. Un alt punct sensibil: experiența profesională a lui Grigore

Un nou scandal lovește administrația publică: funcții-cheie ocupate fără concurs, prin „portițe” legale. În centrul atenției, Ionuț-Alin Grigore, un apropiat al ministrului de Externe, Oana Țoiu. Acesta a fost propulsat direct în fruntea Direcției Generale Turism din Ministerul Economiei, fără concurs.

Ascensiune meteorică: de la consilier la director general în doar câteva luni

Un nou scandal cu miros puternic de favoritism lovește în plin Guvernul. Partea de Guvern în care dictează USR-ul, mai clar spus. În timp ce românilor li se cer competență, examene și dosare stufoase pentru orice post la stat, în culisele puterii lucrurile par să funcționeze după alte reguli.

Ionuț-Alin Grigore, un nume aproape necunoscut publicului larg până de curând, a ajuns direct într-o funcție-cheie: director general al Direcției Turism din Ministerul Economiei.

Fără concurs. Fără competiție reală. Dar cu o conexiune importantă: este un apropiat al ministrului de Externe, Oana Țoiu, după cum scriu jurnaliștii de la gandul.ro.

De la „om din umbră” la șef peste turismul României

Ascensiunea lui Grigore ridică sprâncene chiar și printre cei obișnuiți cu jocurile politice. Până nu demult, acesta activa ca simplu consilier parlamentar în echipa Oanei Țoiu. Un rol discret, fără expunere majoră.

Apoi, într-un interval extrem de scurt, totul s-a schimbat: a intrat în Ministerul Economiei, a primit o funcție de conducere adjunctă, iar la scurt timp a fost urcat în vârful direcției care gestionează turismul României.

Un salt spectaculos, greu de explicat doar prin merit sau experiență.

„Cheița” legală care deschide uși mari

Oficial, totul este legal.

Numirea a fost făcută printr-o prevedere din Codul Administrativ care permite ocuparea temporară a funcțiilor publice de conducere. Cu alte cuvinte, fără concurs.

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a confirmat că Grigore ocupă postul „provizoriu”, pentru o perioadă limitată.

Doar că exact acest „provizorat” este considerat cheia problemei. Pentru că, în practică, astfel de numiri devin adesea permanente sau sunt urmate de confirmări care nu mai ridică aceleași semne de întrebare.

Un alt punct sensibil: experiența profesională a lui Grigore

Datele publice nu indică nicio activitate în domeniul turismului la nivel național. În schimb, apar:

  • implicări în organizații de tineret

  • proiecte civice

  • activitate în zona politică

Chestiuni insuficiente pentru o funcție atât de importantă, din care Alin Grigore ar trebui să gestioneze strategia turistică a României.

Mai ales în contextul în care USR a promis, ani la rând, că va elimina „pilele” și relațiile din administrația publică. Dar s-a ajuns la: fără concurs, în funcții publice!

