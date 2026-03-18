Victor Ponta: USR-iștii sunt niște antihriști

Fostul premier Victor Ponta spune despre USR-iști că sunt „niște neoameni, niște antihriști care vor răul oamenilor”, „hiene sinistre” și „niște vânzători ai României”.

Ponta, dezlănțuit împotriva USR-iștilor

„Cei de la USR sunt niște neoameni, niște antihriști care vor răul oamenilor, sunt niște hiene sinistre care mănâncă din cadavrele oamenilor. Banii ăia pe care cică ni-i dă UE cu împrumut (programul SAFE – n.r.)… au nevoie de un vânzător USR-ist la Apărare ca să-i dea pe toți în Franța și Germania. Bănuiesc ca pe Moșteanu l-au dat afară că nu era de acord. N-am înțeles ce caută USR în coaliție. Niște trădători, niște vânzători ai României”, a susținut Victor Ponta, în lui Ionuț Cristache.

Ponta acuză că bugetul pe anul acesta e mincinos

Fostul premier a mai afirmat că bugetul pe 2026, aflat zilele acestea la , e unul mincinos: „Nu avem buget după trei luni, ceea ce e foarte rău. Bugetul e făcut pe niște date false. Ținând cont de evoluția prețurilor la gaze, la petrol, sunt date false, nu se mai bazează pe realitate”.