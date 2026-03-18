Victor Ponta: USR-iștii sunt niște antihriști

Fostul premier Victor Ponta spune despre USR-iști că sunt „niște neoameni, niște antihriști care vor răul oamenilor”, „hiene sinistre” și „niște vânzători ai României”.
„Cei de la USR sunt niște neoameni, niște antihriști care vor răul oamenilor, sunt niște hiene sinistre care mănâncă din cadavrele oamenilor. Banii ăia pe care cică ni-i dă UE cu împrumut (programul SAFE – n.r.)… au nevoie de un vânzător USR-ist la Apărare ca să-i dea pe toți în Franța și Germania. Bănuiesc ca pe Moșteanu l-au dat afară că nu era de acord. N-am înțeles ce caută USR în coaliție. Niște trădători, niște vânzători ai României”, a susținut Victor Ponta, în emisiunea lui Ionuț Cristache.
Fostul premier a mai afirmat că bugetul pe 2026, aflat zilele acestea la dezbatere și vot în Parlament, e unul mincinos: „Nu avem buget după trei luni, ceea ce e foarte rău. Bugetul e făcut pe niște date false. Ținând cont de evoluția prețurilor la gaze, la petrol, sunt date false, nu se mai bazează pe realitate”.