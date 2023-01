Funeralii la Graceland. Cum arată locul unde va fi înmormântată Lisa Marie Presley

Lisa Marie Presley va fi înmormântată lângă tatăl şi fiul ei, în cimitirul amenajat în interiorul proprietății Graceland, Tennesee.

În cimitirul privat al familiei sunt înmormântați mai mulți membri ai familiei Presley, inclusiv mama lui Elvis, Gladys Presley, tatăl său, Vernon Presley și bunica lui, Minnie Mae Presley.

„Locul final de odihnă al Lisei Marie va fi la Graceland, lângă fiul ei iubit, Ben”, a declarat un reprezentant al fiicei sale, Riley Keough.

The meditation garden at Graceland with Elvis Presley’s grave

