B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Fritz, reacție în scandalul Ponta-Țoiu: „Să terminăm cu această republică a privilegiaților”

Fritz, reacție în scandalul Ponta-Țoiu: „Să terminăm cu această republică a privilegiaților”

Traian Avarvarei
09 mart. 2026, 23:13
Fritz, reacție în scandalul Ponta-Țoiu: „Să terminăm cu această republică a privilegiaților”
Dominic Fritz, liderul USR. Sursa foto: Dominic Fritz / Facebook
Cuprins
  1. Fritz: Solicitarea PSD, destul de cinică
  2. Cum a comentat Fritz scandalul Ponta-Țoiu

Dominic Fritz, liderul USR, a catalogat ca fiind „o mișcare destul de cinică” solicitarea PSD de a trimite Corpul de Control la Ministerul de Externe pentru a vedea cum s-au făcut repatrierile din Orientul Mijlociu. Fritz a comentat și scandalul Ponta-Țoiu.

Fritz: Solicitarea PSD, destul de cinică

„Mie mi se pare o mișcare destul de cinică din două motive. Unu la mână, strict pe formă și pe moment. În momentul în care tu încă ai pompierul care ține și dă cu apă în foc ca să stingă focul, tu să-l chemi pe pompier în birou ca să faci nu știu ce anchetă îi pune pe toți la risc și avem încă peste 100 de români vulnerabili, care în acest moment încă sunt în regiune, care trebuie aduși înapoi. Tocmai de aceea mi se pare absolut cinic să facem acum o anchetă. (…)

După orice criză trebuie să facem o evaluare, trebuie să vedem, poate în primele ore nu au mobilizat suficient de multe resurse. Toate aceste lucruri putem să le facem, trebuie să le facem. Dar atunci când ultimul român care vrea să se întoarcă este înapoi, sigur, în această țară”, a declarat Dominic Fritz, la Digi24.

Cum a comentat Fritz scandalul Ponta-Țoiu

Acesta a comentat și scandalul iscat de repatrierea Irinei Ponta, fiica fostului premier Victor Ponta, din Dubai.

„Fiecare român cunoaște situația în care nu mai prinzi un loc pentru copilul tău la grădiniță pentru că s-a băgat nu știu ce special în față, pentru că a dat un telefon. Fiecare român cunoaște situația în care nu este tratat la spital sau nu primește un medicament anume pentru că s-a băgat vreun special în față. Cunoaștem această mentalitate a specialilor. (…)

Faptul că acum a fost o situație în care cineva a sunat, l-a sunat pe consul și i-a spus ”îmi bagi și mie fiica”, iar doamna ministru nu a zis ”da”, nu a zis ”nu”. Tot ce a spus este: ”asigurați-vă”, i-a spus domnului consul, ”asigurați-vă că toți sunt tratați egal, că există reguli care sunt aplicate egal pentru toată lumea și că nu aruncați pe altcineva afară doar ca să puneți pe copilul unui privilegiat în față””.

Mi se pare nu doar o atitudine necesară, este o atitudine morală și este atitudine la care se așteaptă românii. Să terminăm cu această republică a privilegiaților. Iar faptul că acuma se întoarce acest narativ împotriva Oanei Țoiu doar pentru că și-a permis să insiste că nu există special, asta încă o dată, arată multe, arată mult despre cât de mult deranjează USR”, a afirmat Dominic Fritz, la Digi24.

Tags:
Citește și...
Fritz: Bolojan a cedat de mai multe ori PSD-ului decât USR-ului / PSD să se decidă dacă vrea la guvernare cu noi sau cu AUR și să-și asume
Politică
Fritz: Bolojan a cedat de mai multe ori PSD-ului decât USR-ului / PSD să se decidă dacă vrea la guvernare cu noi sau cu AUR și să-și asume
Schimbare de ultimă oră în Parlament: Numirea Avocatului Poporului, amânată în ultimul moment. Ce s-a întâmplat
Politică
Schimbare de ultimă oră în Parlament: Numirea Avocatului Poporului, amânată în ultimul moment. Ce s-a întâmplat
Ciolacu îl avertizează pe Bolojan că o să ajungă „la groapa de gunoi a istoriei”: „Este inadmisibil ca Guvernul să ne ia banii!” (FOTO)
Politică
Ciolacu îl avertizează pe Bolojan că o să ajungă „la groapa de gunoi a istoriei”: „Este inadmisibil ca Guvernul să ne ia banii!” (FOTO)
Moțiunea împotriva ministrului Dragoș Pîslaru a picat. „PNRR era în moarte clinică în 2025. Granturile de 13,57 miliarde de euro au fost salvate” (VIDEO)
Politică
Moțiunea împotriva ministrului Dragoș Pîslaru a picat. „PNRR era în moarte clinică în 2025. Granturile de 13,57 miliarde de euro au fost salvate” (VIDEO)
Ședință cu scântei: Dispută între Grindeanu și Bolojan pe tema repatrierii românilor din Orientul Mijlociu. Ce a cerut liderul PSD
Politică
Ședință cu scântei: Dispută între Grindeanu și Bolojan pe tema repatrierii românilor din Orientul Mijlociu. Ce a cerut liderul PSD
PSD București, decizie privind ședința extraordinară a CGMB: ​„Ne asumăm responsabilitatea”
Politică
PSD București, decizie privind ședința extraordinară a CGMB: ​„Ne asumăm responsabilitatea”
AUR intră la guvernare cu PSD? Răspunsul dat de un lider al partidului: „Țara trebuie să vadă clar aceste opțiuni”
Politică
AUR intră la guvernare cu PSD? Răspunsul dat de un lider al partidului: „Țara trebuie să vadă clar aceste opțiuni”
Grindeanu acuză lipsa de transparență la achizițiile militare din împrumuturile SAFE. Cerere pentru ministrul Radu Miruță
Politică
Grindeanu acuză lipsa de transparență la achizițiile militare din împrumuturile SAFE. Cerere pentru ministrul Radu Miruță
USR ține cu dinții de guvernare. Deputatul Iulian Lorincz: „Nici dacă aruncă pe noi cu apă fiartă nu ieşim”
Politică
USR ține cu dinții de guvernare. Deputatul Iulian Lorincz: „Nici dacă aruncă pe noi cu apă fiartă nu ieşim”
Scandalul Țoiu-Ponta ajunge în Parlament. Sorin Grindeanu cere audierea ministrului de Externe de o comisie parlamentară (VIDEO)
Politică
Scandalul Țoiu-Ponta ajunge în Parlament. Sorin Grindeanu cere audierea ministrului de Externe de o comisie parlamentară (VIDEO)
Ultima oră
23:50 - Trump spune că războiul contra Iranului aproape s-a încheiat și că se gândește să preia Strâmtoarea Ormuz: „Dacă vor face ceva rău, va fi sfârșitul Iranului și nu veți mai auzi niciodată de numele acesta”
23:29 - Liderul unei rețele de droguri din Liverpool, capturat în Marbella după 6 ani de fugă: Ce stil de viață opulent avea
22:51 - Un tânăr din Gorj a fost reținut de polițiști după ce și-a agresat iubita și a băgat-o cu forța în portbagaj
22:45 - Fritz: Bolojan a cedat de mai multe ori PSD-ului decât USR-ului / PSD să se decidă dacă vrea la guvernare cu noi sau cu AUR și să-și asume
22:17 -  Susținătorii opozantului rus, Aleksei Navalnîi, au publicat autopsia oficială
22:14 - Papahagi: „Cred că regimul ayatollahilor se va prăbuși mai devreme sau mai târziu”. Ce obiective au Trump și Netanyahu în Iran (VIDEO)
22:07 - Un meteorit a căzut peste o casă și a pătruns direct în dormitorul unei familii. Ce au povestit martorii (VIDEO cu momentul impactului)
21:38 - Irina Fodor face dezvăluiri din culisele emisiunii Chefi la cuțite: Ce tensiuni au existat pe platourile de filmare
21:35 - Șeful Tarom spune că a propus zboruri pentru românii blocați în Dubai, dar MAE a refuzat oferta: „Am oferit aeronave cu 116 locuri”
21:28 - Mihai Tatulici: „Trump e papanaș! Ăsta nu mai aruncă gogoși, aruncă papanași din prima”. Explicațiile jurnalistului (VIDEO)