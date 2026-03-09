Dominic Fritz, liderul USR, a catalogat ca fiind „o mișcare destul de cinică” solicitarea PSD de a trimite Corpul de Control la Ministerul de Externe pentru a vedea cum s-au făcut repatrierile din Orientul Mijlociu. Fritz a comentat și scandalul Ponta-Țoiu.

Fritz: Solicitarea PSD, destul de cinică

„Mie mi se pare o mișcare destul de cinică din două motive. Unu la mână, strict pe formă și pe moment. În momentul în care tu încă ai pompierul care ține și dă cu apă în foc ca să stingă focul, tu să-l chemi pe pompier în birou ca să faci nu știu ce anchetă îi pune pe toți la risc și avem încă peste 100 de români vulnerabili, care în acest moment încă sunt în regiune, care trebuie aduși înapoi. Tocmai de aceea mi se pare absolut cinic să facem acum o anchetă. (…)

După orice criză trebuie să facem o evaluare, trebuie să vedem, poate în primele ore nu au mobilizat suficient de multe resurse. Toate aceste lucruri putem să le facem, trebuie să le facem. Dar atunci când ultimul român care vrea să se întoarcă este înapoi, sigur, în această țară”, a declarat Dominic Fritz, la

Cum a comentat Fritz scandalul Ponta-Țoiu

Acesta a comentat și scandalul iscat de repatrierea Irinei Ponta, fiica fostului premier Victor Ponta, din Dubai.

„Fiecare român cunoaște situația în care nu mai prinzi un loc pentru copilul tău la grădiniță pentru că s-a băgat nu știu ce special în față, pentru că a dat un telefon. Fiecare român cunoaște situația în care nu este tratat la spital sau nu primește un medicament anume pentru că s-a băgat vreun special în față. Cunoaștem această mentalitate a specialilor. (…)

Faptul că acum a fost o situație în care cineva a sunat, l-a sunat pe consul și i-a spus ”îmi bagi și mie fiica”, iar doamna ministru nu a zis ”da”, nu a zis ”nu”. Tot ce a spus este: ”asigurați-vă”, i-a spus domnului consul, ”asigurați-vă că toți sunt tratați egal, că care sunt aplicate egal pentru toată lumea și că nu aruncați pe altcineva afară doar ca să puneți pe copilul unui privilegiat în față””.

Mi se pare nu doar o atitudine necesară, este o atitudine morală și este atitudine la care se așteaptă românii. Să terminăm cu această republică a privilegiaților. Iar faptul că acuma se întoarce acest narativ împotriva Oanei Țoiu doar pentru că și-a permis să insiste că nu există special, asta încă o dată, arată multe, arată mult despre cât de mult deranjează USR”, a afirmat Dominic Fritz, la Digi24.