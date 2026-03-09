B1 Inregistrari!
Trump spune că războiul contra Iranului aproape s-a încheiat și că se gândește să preia Strâmtoarea Ormuz: „Dacă vor face ceva rău, va fi sfârșitul Iranului și nu veți mai auzi niciodată de numele acesta"

Trump spune că războiul contra Iranului aproape s-a încheiat și că se gândește să preia Strâmtoarea Ormuz: „Dacă vor face ceva rău, va fi sfârșitul Iranului și nu veți mai auzi niciodată de numele acesta”

Traian Avarvarei
09 mart. 2026, 23:50
Trump spune că războiul contra Iranului aproape s-a încheiat și că se gândește să preia Strâmtoarea Ormuz: „Dacă vor face ceva rău, va fi sfârșitul Iranului și nu veți mai auzi niciodată de numele acesta”
Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Trump spune că războiul împotriva Iranului e aproape de final
  2. Trump spune că se gândește să preia Strâmtoarea Ormuz

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că războiul împotriva Iranului este aproape încheiat și că americanii sunt „foarte mult înainte” de termenul inițial pentru îndeplinirea obiectivelor. Trump a mai afirmat că se gândește să preia Strâmtoarea Ormuz și a amenințat Iranul că „ar fi bine să nu încerce nimic drăguț, altfel va fi sfârșitul acelei țări”.

Trump spune că războiul împotriva Iranului e aproape de final

„Cred că războiul e aproape terminat, practic. Nu au marină, nu au comunicații, nu au forțe aeriene. Rachetele lor sunt împrăștiate. Dronele lor sunt aruncate în aer peste tot, inclusiv producția lor de drone. Dacă te uiți, nu le-a mai rămas nimic”, a declarat Donald Trump, conform corespondentei CBS News la Casa Albă, Weijia Jiang.

Trump a mai susținut că SUA sunt „foarte mult înainte” de termenul inițial de patru-cinci săptămâni pentru încheierea războiului.

Președintele american a mai precizat că până acum nu a primit niciun mesaj de la Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului.

Trump spune că se gândește să preia Strâmtoarea Ormuz

Donald Trump i-a mai spus corespondentei CBS că administrația lui „se gândește să preia” Strâmtoarea Ormuz, rută maritimă crucială prin care e transportat circa 20% din petrolul mondial.

În acest context, el a amenințat Iranul dacă va interfera cu ruta maritimă: „Au tras tot ce aveau de tras și ar fi bine să nu încerce nimic drăguț, altfel va fi sfârșitul acelei țări”.

„Dacă vor face ceva rău, va fi sfârșitul Iranului și nu veți mai auzi niciodată de numele acesta”, a insistat Donald Trump.

