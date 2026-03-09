Profesorul universitar Adrian Papahagi a explicat luni, pentru B1 TV, ce obiective au președintele american Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu în Iran și de ce crede că „regimul ayatollahilor se va prăbuși mai devreme sau mai târziu”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Ce vrea Trump și ce vrea Netanyahu din acest război

„Una la mână, eu nu sunt convins cât va supraviețui Khamenei ăstalaltul. Poate o săptămână, poate două, poate o lună, dar poate îl execută mâine. Nu uitați că absolut toți liderii majori au fost rași foarte ușor. Și va continua chestia asta.

Doi la mână, acest război are două componente. O componente este cea care privește Israelul și o componentă este cea care privește Statele Unite ale Americii. Iar aceste două sunt doar paraleli, se suprapun, în rest pot să apare divergențe.

Dacă mă întrebați pe mine, pe Trump îl interesează în primul rând să proiecteze o imagine de forță înainte de mid-term elections și practic de jumătatea anului când intră într-o logică electorală.

Doi la mână, dacă prețul benzinei crește în America, o țară unde absolut toți oamenii sunt non-stop la volan în toate direcțiile, pe distanțe lungi, și unde benzina e foarte ieftină, am fost vara trecută și m-am mirat 2-3 dolari barilul, deci vreo 4 litri, dacă aia trece la 3 jumate, 4, 5, americanii se vor enerva foarte tare și Trump nu își permite asta.

Deci Trump vrea, după părerea mea, o incursiune rapidă, fulgerătoare, în care să distrugă toate capacitățile… Și nu capabilitățile! Când aud ”capabilități” urc pe bibliotecă și îmi dau singur cu DEX-ul un cap! Se numesc ”capacități” în română. Nu există ”capabilități”. Niște prostii fără margini, în fine…. Să nu devenim filologi la ora asta.

Deci le-a distrus flota, le-a distrus rachetele majore. Acum sigur că mai trag și iranienii cu praștia, metaforic vorbind, dar esențialmente le-a cam distrus marile structuri. (…)

Deci, părerea mea este că Trump vrea să termine războiul foarte rapid, foarte clar, Iranul să nu mai aibă capacitatea să atace și, dacă se poate, să se facă și o schimbare de regim. Nu cred că îl interesează foarte tare, cum nu l-a interesa nici în Venezuela. Nu moare el de dragul democrației, nici acasă, nici în străinătate, cu atât mai puțin. Dar sigur că ar da foarte bine și să vină un regim prietenos cu Statele Unite.

Scopul Israelului este în total altul. Scopul lor este să schimbe, într-adevăr, acest regim teocratic. Fiindcă, încă o dată, în teologia politică a acestor șiîți, ca să vină imamul ascuns, trebuie să distrugă Israelul. Asta este la ei foarte simplu. Câtă vreme există un regim teocratic al Ayatollahilor, ei vor vrea raderea Israelului de pe hartă. Deci pentru israeleni este o chestiune viață și de moarte. Sunt două scopuri diferite”, a explicat Adrian Papahagi, pentru B1 TV.

Papahagi: Cred că regimul ayatollahilor se va prăbuși mai devreme sau mai târziu

Profesorul a explicat apoi de ce crede că regimul dictatorial din Iran până la urmă se va prăbuși.

„Cine privește un pic în durată istorică va vedea că nici un regim tiranic nu poate să reziste foarte mult timp. Uitați-vă, comunismul la noi și în Europa de Est în general a rezistat 45 de ani. Chiar și în Uniunea Sovietică, unde presiunea a fost imensă, a rezistat 70 de ani. În China, peste tot, au trebuit cam la o jumătate de secol să schimbe. De ce? Fiindcă jumătate de secol înseamnă că se schimbă două generații.

În Iran s-a produs un schimb de generație. Oamenii nu mai suportă. Nu știu exact cum e situația opoziției, dar ați văzut, au fost mișcări masive. Oamenii s-au săturat de acest regim. Sigur că și regimul este foarte puternic, dar întotdeauna când încep lucruri de genul ăsta, până la urmă se va prăbuși.

Deci eu cred că regimul ayatollahilor se va prăbuși mai devreme sau mai târziu și, probabil, adică vreau să spun, pe parcursul acestui an”, a mai susținut profesorul Adrian Papahagi, pentru B1 TV.