Ana Maria
09 mart. 2026, 21:04
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Schimbare de ultimă oră în Parlament. De ce a fost amânată numirea Avocatului Poporului
  2. Schimbare de ultimă oră în Parlament. Ce a generat blocajul
  3. Care este poziția PSD în această dispută
  4. Ce se întâmplă cu mandatul actualei conduceri

Schimbare de ultimă oră în Parlament! Birourile permanente reunite ale Senatului și Camerei Deputaților au decis luni seară, într-o ședință convocată de urgență la cererea PSD, să amâne procedura de numire pentru Avocatul Poporului. Decizia vizează și desemnarea unor membri ai Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), dar și a unui consilier la Curtea de Conturi, potrivit Știripesurse.

Schimbare de ultimă oră în Parlament. De ce a fost amânată numirea Avocatului Poporului

Inițial, votul pentru aceste funcții urma să aibă loc în plenul reunit al Parlamentului în ziua următoare, adică marți, după audierea candidaților în comisiile de specialitate. În urma discuțiilor din conducerea legislativului, s-a stabilit, însă, ca procedura să fie amânată până după ce Parlamentul va adopta proiectul de buget.

Funcția de Avocat al Poporului este considerată una cu o puternică încărcătură politică, deoarece instituția poate sesiza Curtea Constituțională atunci când consideră că Ordonanțele de Urgență adoptate de Guvern ridică probleme de constituționalitate.

Schimbare de ultimă oră în Parlament. Ce a generat blocajul

Principala sursă a neînțelegerilor dintre partidele parlamentare este chiar desemnarea Avocatului Poporului. Candidatul susținut de USR nu a fost acceptat de PSD, ceea ce a dus la blocarea procedurii.

Potrivit unor surse, reprezentanții PSD, AUR și PACE din conducerea Parlamentului au votat pentru reprogramarea acestor numiri. În schimb, PNL și USR s-au opus deciziei, iar UDMR a ales să se abțină.

Disputa a dus, astfel, la amânarea întregului proces de numire pentru instituțiile menționate.

Care este poziția PSD în această dispută

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a explicat luni dimineață de ce social-democrații nu sunt de acord cu varianta propusă de USR pentru această funcție.

Acesta a declarat că PSD nu poate sprijini candidatura deoarece persoana propusă beneficiază de pensie specială. Afirmația a fost făcută cu referire la Roxana Rizoiu, expertă în domeniul drepturilor omului, susținută de USR pentru poziția de Avocat al Poporului.

Ce se întâmplă cu mandatul actualei conduceri

Mandatul Renatei Weber la conducerea instituției Avocatului Poporului a ajuns la final în iunie 2024, după cinci ani de exercitare a funcției.

În urma negocierilor din coaliția de guvernare, s-a stabilit ca USR să fie partidul care face nominalizarea pentru ocuparea acestei funcții pentru un nou mandat complet de cinci ani.

Până la finalizarea procedurii parlamentare, numirea noului Avocat al Poporului rămâne în așteptare.

