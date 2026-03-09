Un tânăr din Gorj a fost reţinut de polițiști, după ce și-ar fi lovit iubita minoră și a închis-o în portbagajul autoturismului.

Cum s-a produs agresiunea

Potrivit IPJ Gorj, incidentul a fost sesizat duminică prin numărul de urgență 112 de către tânăra de 17 ani, care a reclamat că din cauza geloziei.

Conflictul a izbucnit duminică noaptea, în jurul orei 01:30, în timp ce cei doi se deplasau cu mașina pe DJ 675. Agresorul a oprit autoturismul, a tras-o pe fată afară pe sol și a forțat-o să intre în portbagaj, conducând apoi până la domiciliul acesteia din comuna Albeni.

„Din primele cercetări efectuate de poliţişti a reieşit faptul că, în noaptea de 7 spre 8 martie, în jurul orei 01:30, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe DJ 675 din direcţia oraşului Ţicleni către Târgu Cărbuneşti, bărbatul de 23 de ani, pe fondul geloziei, ar fi avut un conflict cu concubina sa, de 17 ani, în urma căruia ar fi oprit maşina şi ar fi deschis cu forţa portiera dreapta faţă, de unde ar fi tras-o pe aceasta afară din autoturism pe sol, ar fi ameninţat-o cu moartea şi introdus-o în portbagajul autoturismului, conducând până la domiciliul acesteia din comuna Albeni.”, a precizat IPJ Gorj.

Un tânăr din Gorj a fost reţinut după ce a distrus telefonul victimei

Pe parcursul incidentului, cei doi și-au sustras reciproc telefoanele mobile. Tânăra a reușit să apeleze numărul de urgență 112 folosind telefonul bărbatului. După ce bărbatul a fost contactat de polițiști pentru lămuriri situația pe numărul de telefon al femeii, a distrus telefonul tinerei și l-a aruncat într-o pădure, scrie .

Măsurile legale luate în cazul de violență și lipsire de libertate

O echipă formată din polițiști de investigații criminale și specialiști din Târgu Cărbunești a identificat victima și a condus-o la sediul poliției.

Tânărul din Gorj a fost reţinut după ce polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu și au întocmit un dosar penal. Bărbatul de 23 de ani urmează să fie prezentat parchetului cu propuneri legale în cursul zilei de luni pentru faptele comise.