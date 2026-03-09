B1 Inregistrari!
Liderul unei rețele de droguri din Liverpool, capturat în Marbella după 6 ani de fugă: Ce stil de viață opulent avea

Flavia Codreanu
09 mart. 2026, 23:29
Sursa foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Cum a început investigația împotriva liderului grupării din Liverpool
  2. Ce stil de viață  avea acest traficant de droguri britanic
  3. Cum au reușit polițiștii să îl captureze

Un traficant de droguri britanic care a reușit să se ascundă de autorități timp de șase ani a fost în sfârșit capturat în Marbella, Spania.

Cum a început investigația împotriva liderului grupării din Liverpool

Bărbatul era liderul unei rețele de trafic de mare risc din Liverpool și a fost prins chiar în momentul în care intra într-un club de striptease.

Ancheta a început în 2014, după ce poliția a descoperit șase kilograme de cocaină, cu o puritate de 75%, ascunse într-un compartiment secret al unei mașini. Drogurile proveneau de la granița dintre Franța și Belgia și urmau să fie amestecate pentru a produce până la 25 de kilograme de cocaină destinată pieței. Liderul grupării a reușit să fugă înainte de a fi  condamnat. Ceilalți cinci membri ai bandei au fost condamnați în 2016 la un total de 48 de ani de închisoare, scrie Libertatea.

„Este un alt bărbat pentru care există un mandat european de arestare. Acesta a avut un rol de conducere în conspirație și se afla la vârful acesteia”, a spus judecătorul de caz la acea vreme.

Ce stil de viață  avea acest traficant de droguri britanic

În timp ce se afla pe fugă, McInally s-a bucurat de un stil de viață extrem de luxos. Acesta locuia într-un apartament exclusivist pe o stradă preferată de vedetele din Premier League și deținea haine și accesorii de designer în valoare de 85.000 de lire sterline. Deși nu plătise taxe aproape toată viața adultă, infractorul își permitea vacanțe scumpe în Dubai în 2013 și 2014.

Cum au reușit polițiștii să îl captureze

Pentru a-l prinde, polițiștii au lansat o campanie publicitară agresivă, afișându-i fotografia pe panouri publicitare uriașe în Marea Britanie și Spania, iar o dubă cu imaginea sa a fost plimbată prin zonele turistice spaniole. Traficantul a fost prins când autoritățile spaniole au organizat un raid asupra clubului Casa Masa din Marbella.

În fața instanței, bărbatul a susținut că este un simplu comerciant de mașini și bijuterii, însă jurații l-au găsit vinovat. Pe lângă condamnarea la 12 ani de închisoare, procurorii au scos la iveală profilul său moral. Aceștia l-au descris drept un om care cunoaște prețul tuturor lucrurilor, dar pentru care nu valorează nimic. Deși autoritățile au încercat să recupereze peste un sfert de milion de lire sterline, singurele bunuri găsite au fost hainele sale de firmă.

