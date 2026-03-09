B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Grindeanu acuză lipsa de transparență la achizițiile militare din împrumuturile SAFE. Cerere pentru ministrul Radu Miruță

Adrian Teampău
09 mart. 2026, 15:22
Radu Miruță (USR), ministrul Apărării. Sursa foto: Facebook / Radu Miruță
Sorin Grindeanu cere mai multă transparență de la ministrul Apărării Radu Miruță cu privire la achizițiile militare din împrumuturile SAFE. Liderul PSD avertizează că banii vor fi returnați, iar cetățenii trebuie să cunoască ce se întâmplă cu aceste fonduri.

Sorin Grindeanu îi cere lui Miruță să fie transparent

Președintele PSD susține că ministrul Apărării, Radu Miruță, nu a prezentat suficiente informații  despre cheltuielile pe care intenționează să le facă din fondurile SAFE. Sorin Grindeanu a avertizat ca nu cumva banii din împrumuturi să fie folosiți pentru „shopping”. Aceasta pentru că banii vor fi returnați de toți românii.

Liderul social-democrat a arătat că există informații pentru proiecte de achiziții estimate la 4 miliarde de euro. Pentru alte 11 – 12 miliarde de euro, ministerul nu a furnizat suficiente informații publice.

„Dacă pe 4 miliarde știm ce se întâmplă, că se construiesc autostrăzi de la Pașcani la Siret și de la Pașcani la Ungheni, ăsta e un lucru foarte bun, pe celelalte 11-12 miliarde cam nu știm ce se întâmplă. Și sunt bani luați împrumut. Eu înțeleg că trebuie să mergem cu o parte dintre ei să facem shopping.

Dar o altă parte ar trebui să îi folosim pentru dezvoltarea uzinelor și capacităților noastre naționale. Sigur, dacă am putea să evităm cazuri Salvador, ar fi foarte bine. Doar că eu vreau să văd că acei bani intră în economia românească, că se vor crea locuri de muncă, se vor dezvolta facilități, uzine, și asta ar fi un lucru foarte bun. Deocamdată nu știm nimic”, a spus Grindeanu, citat de Gândul.ro.

Banii vor fi returnați de toți românii

Sorin Grindeanu a declarat că banii din mecanismul SAFE provin din împrumuturi. Sunt bani pe care statul român trebuie să-i returneze. Iar cei care vor face acest lucru vor fi simplii cetățeni „nu domnul Miruță, nici domnul Bolojan, nici domnul Nicușor Dan, nici chiar PSD”.

În opinia sa, utilizarea fondurilor trebuie să fie discutată public, având în vedere impactul asupra economiei și asupra bugetului.

„Și atunci e nevoie de dezbateri transparente. Toate aceste lucruri să știți că vor conta în evaluarea pe care o vom face. Iar această evaluare va fi indiferent de votul PSD la buget”, mai spune Grindeanu.

