Traian Avarvarei
09 mart. 2026, 22:45
Dominic Fritz, liderul USR. Sursa foto: Dominic Fritz / Facebook
Cuprins
  1. Fritz: USR nu pleacă nu de la guvernare
  2. Care e ținta atacurilor PSD, în viziunea lui Fritz
  3. Fritz: Bolojan este un premier al României

Dominic Fritz, liderul USR, a respins acuzația social-democraților că Ilie Bolojan e premierul USR, nu al întregii coaliții. De fapt, Bolojan „a cedat de mai multe ori PSD-ului decât USR-ului, tocmai pentru că reflectă și o realitate aritmetică în Parlament”, a punctat Fritz.

Fritz: USR nu pleacă nu de la guvernare

Întrebat la Digi24 dacă USR pleacă de la guvernare, Dominic Fritz a răspuns: „Avem patru miniștri care își fac treaba pentru România, care se luptă pentru drepturile românilor, pentru instituții mai curate, care produc rezultate pentru români, și de aceea nu avem niciun motiv să plecăm. Sunt mulți care sunt deranjați de faptul că Diana Buzoianu se ia de mafia care taie pădurile României, că Radu Miruță se asigură că banii pentru programul SAFE de înzestrare a Armatei Române chiar se duc acolo și nu în alte buzunare, de faptul că Oana Țoiu apără interesele țării și nu ale altora mai spre est”.

Care e ținta atacurilor PSD, în viziunea lui Fritz

Liderul USR a mai afirmat la Digi24 că în ședințele de coaliție nu i s-a spus ca USR să plece, dar în spațiul public există un limbaj „extrem de violent”: „Se vorbește despre vietăți, despre larve, un limbaj pe care îl cunoaștem din dictaturi, limbajul despre care vorbesc autocrați, despre opoziția lor și este un lucru pe care l-am cunoscut de la AUR. Acum îl vedem și din partea unor reprezentanți ai PSD, din partea lui Crin Antonescu, din partea lui Victor Ponta.

Se vorbește despre USR ca despre un cancer, și ar putea să fie amuzant, luând în considerare că USR are 12-13% din voturi, are patru ministere dintr-un guvern mare, dar de fapt este un limbaj care vrea să intimideze nu neapărat USR-iștii, ci vrea să intimideze de fapt toți votanții care își doresc normalitate, care își doresc stabilitate, care își doresc dreptate în România. Asta este ținta acestor atacuri ale PSD”.

Fritz: Bolojan este un premier al României

Dominic Fritz a mai afirmat că Ilie Bolojan e premierul României, nu al USR, așa cum acuză PSD: „Ilie Bolojan este un premier al României și al coaliției, nu este premierul nostru și aș putea să spun că a cedat de mai multe ori PSD-ului decât USR-ului, tocmai pentru că reflectă și o realitate aritmetică în Parlament, PSD are mai multe voturi”.

„PSD trebuie să răspundă la o întrebare: vor sau nu la guvernare, și dacă nu vor la guvernare cu PNL și USR, trebuie să ne spună… OK, vreți la guvernare cu AUR? Asumați-vă!”, a mai declarat Dominic Fritz, la Digi24.

