Gabriel Oprea, reales Președinte al UNPR: Rămânem fideli politicii interesului național. Țara trebuie să fie guvernată pentru popor

Sâmbătă, în cadrul Conferinței Naționale a Uniunii Naționale pentru Progresul României (UNPR), Gabriel Oprea a fost reales în funcția de președinte al partidului pentru încă patru ani.

Oprea a anunțat că UNPR a demarat un proces ambițios de reorganizare, modificări și îmbunătățiri, atât la nivel central, cât și în cadrul organizațiilor județene și locale. Această mișcare strategică vine în contextul pregătirilor pentru cele patru rânduri de alegeri care vor avea loc în România în anul următor: europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale.

“UNPR a intrat în proces de reorganizare, facem modificări, îmbunătățiri, adaptări, la nivel central, la nivel de organizații județene și locale. În anul care urmează, în România vor fi organizate patru rânduri de alegeri: europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale. Este firesc să luăm pulsul organizațiilor, să vedem care este activitatea la nivel de organizații, să o îmbunătățim acolo unde este necesar. Ne pregătim pentru anul care urmează”, a transmis liderul UNPR, potrivit comunicatului publicat pe pagina



Vom face alianță cu formațiunile politice care pun pe primul plan binele țării, bunăstarea românilor, progresul României

Liderul UNPR a subliniat fidelitatea partidului față de politica interesului național și a exprimat disponibilitatea pentru colaborare și alianțe cu alte formațiuni politice care au ca prioritate binele țării, bunăstarea românilor și progresul României. Deviza partidului, „Dumnezeu, Patrie, Familie, Onoare,” rămâne neschimbată, reprezentând valorile fundamentale pentru membrii UNPR.

„Rămânem fideli politicii interesului național și vom colabora, vom face alianță cu oricare dintre formațiunile politice care au crezuri comune cu noi și care pun pe primul plan, în politica lor, binele țării, bunăstarea românilor, progresul României. Deviza noastră este “Dumnezeu, Patrie, Familie, Onoare” – acestea au fost și rămân cele mai importante valori pentru noi, cei din UNPR”, a subliniat Gabriel Oprea.

Gabriel Oprea a adus în discuție susținerea constantă a UNPR pentru sectorul de securitate națională, subliniind realizările din perioadele sale ca ministru al apărării naționale, ministru de interne și vicepremier pentru securitate națională. Printre acestea se numără legea 223/2015 privind pensiile militare de stat, văzută ca o măsură reparatorie și motivațională pentru cei dedicați securității naționale.

În cadrul UNPR, avem exercițiul guvernării. Țara are nevoie de echilibru, iar noi putem să-l asigurăm

Președintele UNPR a subliniat importanța asumării responsabilității în conducerea țării și faptul că UNPR, având experiență atât în guvernare, cât și în Parlament, este pregătit să facă față provocărilor actuale, inclusiv criza energetică, alimentară și financiară. Oprea a accentuat responsabilitatea guvernului, parlamentului și președintelui de a lucra permanent în beneficiul suprem al poporului.

“Responsabilitatea este foarte importantă în politică. Nu poți să-ți asumi conducerea țării dacă nu ești pregătit cu adevărat să-ți asumi această imensă responsabilitate. Țara trebuie să fie guvernată pentru popor. Guvernul, Parlamentul, președintele – toți trebuie să lucreze permanent pentru binele suprem al poporului. În vremuri grele, cum sunt cele pe care le traversăm, cu război la graniță și cu acest context internațional de criză energetică, alimentară și financiară, este nevoie de oameni serioși, asumați și pregătiți, în politică. Noi, UNPR, avem exercițiul guvernării, am fost la guvernare de mai multe ori și chiar în vremuri grele. Avem foarte multă experiență parlamentară, avem specialiști pe toate domeniile, am dovedit că suntem serioși și că ne respectăm atât promisiunile cât și partenerii.

Am trecut prin foc de mai multe ori și ne-am ridicat de fiecare dată. Am fost loviți, au încercat să ne îngenuncheze, mergem înainte cu credință în Dumnezeu. Știu că putem mult. Avem mult de oferit și acționăm întotdeauna cu bună credință. Suntem responsabili și avem datoria să punem umărul, pentru România. Țara are mare nevoie de echilibru, iar noi putem să-l asigurăm. Am mai făcut-o”, a declarat președintele UNPR, Gabriel Oprea.