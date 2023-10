Gabriela Firea: Cei de la USR nu au dreptul moral să ceară demisii atât timp cât susțin în funcție primarul în mandatul căruia o femeie a murit sfâșiată de câini fără stăpân / Dumnezeu nu are nevoie de purtători de cuvânt

Gabriela Firea, ministru al Familiei și prim-vicepreședintă PSD, a avut o nouă reacție în cazul azilelor groazei și susține că reprezentanții USR „nu au dreptul moral să ceară demisii atât timp cât susțin în funcție primarul general în mandatul căruia o femeie a murit sfâșiată de câini fără stăpân”. Social-democrata a spus și că „Dumnezeu nu are nevoie de purtători de cuvânt”, în ceea ce pare să fi fost o aluzie la purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, care lansase în ultimele zile.

Gabriela Firea, o nouă reacție în cazul azilelor groazei: „Dacă există cea mai mică acuzație care mă privește direct, nu voi ezita să mă retrag!”

Prim-vicepreședinta PSD susține că „USR nu se poate abține și se cațără iarăși pe drama unor oameni”.

„Așa au apărut acești politicieni în viața publică și tot așa vor să continue, câștigând capital din tragedii! Acum acești politicieni îmi cer insistent demisia, dar sunt ultimii care pot face asta, nu au dreptul moral să ceară demisii atât timp cât susțin în funcție primarul general în mandatul căruia o femeie a murit sfâșiată de câini fără stăpân. Pe el și pe mâna lui dreaptă nu i-au considerat vinovați, morali sau direcți, pentru această tragedie! Nici pentru copilul lovit de o statuie în holul instituției, rămas cu sechele după accident”, a scris Gabriela Firea, duminică, pe Facebook.

„Aceasta e miza lor, să-și susțină primarul general care trimite bilețele scrise de mână la Urbanism și incită la fals în documente, uzurpare de calități oficiale, care este declarat incompatibil și multe altele. A pierdut și ocazia de a tăcea pe un subiect tragic și care nu-l privea în niciun fel”, a continuat ea.

Ministrul Gabriela Firea s-a arătat gata „să se retragă” în eventualitatea în care ar exista „cea mai mică acuzație” care să o privească „direct”.

„Este oribil ce s-a întâmplat în aceste cămine pentru bătrâni și pentru persoane cu dizabilități! Justiția și instituțiile care au atribuții să își facă treaba, să scoată la iveală responsabilii și să-i tragă la răspundere. Dacă există cea mai mică acuzație care mă privește direct, nu voi ezita să mă retrag! Până atunci, oare chiar crede cineva că eu aș fi putut închide ochii la asemenea suferințe dacă aș fi știut? Nu pot să înghit la nesfârșit toate acuzațiile nefondate și neverificate care mi se aduc în spațiul public, care îmi vizează întreaga familie”, a adăugat Gabriela Firea.

Social-democrata a avut și un mesaj ce pare să îi fost adresat lui Vasile Bănescu.

„Sunt un om cu iubire și frică de Dumnezeu. Familia mea este cu iubire și frică de Dumnezeu. Nu suntem niște farisei! Credința ne-o măsoară doar Dumnezeu, iar EL nu are nume și prenume pe pământ! Dumnezeu nu are nevoie de purtători de cuvânt pentru a se exprima. Și este tragic pentru întreaga societate creștină dacă am ajuns să fim persecutați că purtăm cruci la gât, cinstim icoane și spunem «Doamne ajută»!”, a continuat Gabriela Firea.

Printre altele, Gabriela Firea a mai spus: „Consiliera mea NU A FOST ANGAJATĂ, NICI ȘEFĂ de azil! Potrivit propriei declarații dată în dosar și care a fost prima ajunsă în presă, nu a avut cunoștință despre activitățile din centre, funcția în asociație a fost onorifică și nu a avut vreun beneficiu pentru asta.

Sora mea NU A CONDUS VREODATĂ un serviciu social care avea atribuții în Voluntari sau Ilfov în cazul bătrânilor, a persoanelor cu dizabilități. Sora mea NU A FOST ANGAJATĂ, COLABORATOARE SAU ȘEFĂ DE AZIL cum mincinos s-a afirmat la unele posturi tv. Se ocupă de ani de zile de domeniul educativ al copiilor.

NU AM FOST INFORMATĂ de consiliera mea că a făcut parte din asociația care ulterior a deschis două centre pentru persoane cu dizabilități”.