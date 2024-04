Gabriela Firea: L-aș putea suna pe Piedone să își retragă candidatura, dar mi-e că apoi sună el la Antena să spună că „mi-a zis Gabi să mă retrag” și îmi mai dă și două palme / Spunea că nu va candida dacă o fac eu

Candidata PSD la Primăria Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit despre candidatura lui Cristian Piedone și a amintit că acesta afirmase că nu va intra în cursă în cazul în care intră ea, transmite .

Ce a spus Gabriela Firea despre candidatura lui Piedone

Social-democrata a spus, vineri, la Digi 24, că Piedone „credea probabil că e singurul candidat de centru-stânga”.

„Eu îi înțeleg supărarea lui Piedone (…), el credea probabil că e singurul candidat de centru stânga. Și noi am crezut prin nominalizarea doctorului Cătălin Cîrstoiu că va reuși să cumuleze și voturile PSD și pe cele ale PNL, dar s-a dovedit că socoteala din partid nu se potrivește cu cea din teren. Nimeni n-are voturile în buzunar”, a declarat Gabriela Firea, adăugând că datele din sondaje sunt „volatile” și că Piedone era cotat joi cu o intenție de vot de 20%, în timp ce în trecut era plasat de sondaje la 40%.

Întrebată dacă îi va solicita lui Piedone să își retragă candidatura, candidata PSD a spus că ea nu este orgolioasă și că nu ar avea o problemă să îl sune: „Dar mi-e că dacă-l sun apoi sună el la Antena să zică că mi-a zis Gabi să mă retrag și îmi mai dă și două palme… sigur, la figurat spun. De la dumnealui trebuie să vină acest gest. Să facă ce a spus la început că dacă Gabriela Firea candidează, el n-o va face. Să facă ce a spus. Acum am revenit la starea inițială”.

Gabriela Firea consideră că ea ar fi un primar mai bun

Liderul PSD București consideră că ar fi un primar general mai potrivit decât Piedone, având în vedere că ea are și experiența primului mandat.

„Nu vreau să-l jignesc, și el cunoaște administrație, a condus un sector, poate să-l conducă în continuare, dar Primăria Capitalei este cât 6,7 ministere la un loc. Nici eu n-am știut totul la început și m-am bizuit pe specialiști, dar acum dacă aș câștiga aș intra direct în pâine, pentru că aș ști ce am de făcut. Pot să fac mai bine pentru că am fost deja acolo. Iar dacă am pierdut în fața actualului primar este pentru că mi s-au pus tot felul de etichete”, a mai spus Gabriela Firea, președinta PSD București și candidată a partidului la funcția de primar general.