George Simion a fost ironizat după ce a prezentat, la (CPAC), o legitimație a unui politician italian, Antonio Giordano secretar general al Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR).

După apariția clipului, în spațiul public au apărut speculații legate de prezența lui George Simion la evenimentul din . Au existat voci care au pus la îndoială faptul că politicianul AUR ar fi fost invitat CPAC. În acest context, într-o intervenție la B1 TV, în emisiunea News Pass cu Laura Chiriac, subiectul a fost comentat și de europarlamentarul AUR, .

„Nu știu cum a încurcat ecusoanele. Nu îmi pot închipui cum au putut să încurce ecusoanele, dar în mod evident, George Simion a fost invitat acolo. (..) A făcut parte din delegația ECR Partidul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni. Este o eroare, nu știu cum s-a petrecut. A fost acolo invitat, a avut calitate oficială, s-a întâlnit acolo cu oficiali din alte state, șefi de partide conservatoare, cu lideri, așa cum ați văzut și din declarația lui. Nu este nici un fel dispută aici și nu cred că putem face mare caz pentru o astfel de eroare”, a explicat Claudiu Târziu la B1 TV.

La rândul său, din Statele Unite, George Simion a afirmat că a luat ecusonul lui Antonio Giordano, secretar general al Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR) din greșeală. El a spus că au mers la masă și le-au încurcat când au revenit în sala în care se desfășura evenimentul.

„Sunt niște aberații din presa domnului Ponta. Antonio Giordano e secretarul general al partidului ECR. Puteți verifica pe site-ul partidului că a făcut parte și el din delegație, avem și poză împreună cu președintele CPac, Matt Schlapp. (…) Înainte de intervenția lui Elon Musk am fost la masă, noi, cei din delegația ECR, și am încurcat legitimațiile care, oricum, erau la fel”, a spus Simion pentru .

George Simion, dat afară de la congresul suveraniștilor din Madrid

Episodul din Statele Unite, care a stârnit ironii în spațiul public și a pus sub semnul întrebării invitația lui George Simion la convenția anuală a conservatorilor readuce în atenție o altă poveste controversată. Este vorba despre un incident care a avut loc la Madrid, în urmă cu trei ani, în 2022, la o reuniune a partidelor suveraniste.

George Simion a fost dat afară de la evenimentul respectiv care a avut ca loc de desfășurare un hotel din capitala Spaniei. Informația era confirmată la vremea respectivă de un purtător de cuvânt al partidului de extremă dreapta din Spania, VOX. Acesta spunea că politicianul AUR nu a fost invitat la eveniment, și, mai mult, ar fi fost evacuat de forțele de ordine din hotelul unde avea loc conferința.

„Domnul Simion nu a fost invitat la summit-ul de la Madrid. Este corectă informația că a fost scos afară de forțele de ordine pentru că n-a fost invitat. Nu a primit nici o invitație. Nu suntem deloc mulțumiți cu această situație. Nu este adevărat nici că a semnat declarația comună, decât dacă s-a ascuns undeva. Suntem șocați de această informație. Este prima dacă când se întâmplă așa ceva în istoria noastră politică”, declara, pentru G4Media.ro, Alonso de Mendoza, purtător de cuvânt al delegației VOX din Parlamentul European.

Și atunci, Simion a venit cu o poveste în care susținea că el era cazat în hotelul cu pricina și nu ar fi fost dat afară de la eveniment.

„Nu am fost dat afară din niciun hotel. Eu am fost cazat la hotel, pot să vă trimit dovezi. Eu ce am spus, spune și VOX, nu am participat la acel eveniment, și vedeți că am început să sun în Spania și Alfonso de Mendoza nu este purtătorul de cuvânt al VOX, altul este purtătorul de cuvânt al VOX”, spunea Simion pentru Digi24.ro.

