George Simion a fost sau nu sprijinit de americani? Ce spune Victor Ponta: „Eu știu” (VIDEO)

Fostul premier Victor a menționat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, că l-a atacat public în timpul alegerilor, ceea ce l-a surprins, având în vedere că el a avut un număr considerabil de votanți.

El a afirmat că nu a înțeles modelul de campanie al lui Simion, subliniind că, în loc să se prezinte într-o manieră mai pozitivă, acesta s-a comportat contrar, inclusiv criticând alți președinți, precum Emmanuel Macron.

„Nu te duci la Paris să-l iei la ceartă pe Macron”

Victor Ponta a fost întrebat de ce nu a mai dorit să-l susțină public pe Simion în turul 2 la prezidențiale, deși între cele 2 tururi părea mai înclinat să îl susțină pe liderul AUR.

“În primul rând, duminică seară, sigur, am fost dezamăgit, mă așteptam să iau mai multe voturi. Probabil am luat mai multe voturi, dar dacă n-am avut oameni în secții de vot, au trecut la Antonescu voturile mele, dar am vorbit cu echipa mea, că am fost o echipă micuță, și am zis că stăm și noi o zi, 2, după care miercuri ne întâlnim și spunem nu-i vorba de Simion, n-am o părere sau, mă rog, o relație, pentru că eu am susținut relația cu America, pentru că am susținut că partidele de la guvernare trebuie să lase pe alții, pentru că am susținut că trebuie să ne ocupăm mai mult de România, o să spun că îi îndemn pe votanți să-l voteze pe Simion.

S-au întâmplat 2 lucruri: 1. Luni și marți, domnul Simion și domnul Lulea au ieșit și m-au făcut cu ou și cu oțet. Nu mă întrebați care a fost gândirea. L-am întrebat eu pe George Simion după. Zic spune-mi și mie, te rog frumos, ce ai avut în minte, că nu mă înjurai pe mine, înjurai totuși 1.300.000 de votanți. ’Băi, nu, m-a păcălit cineva’. Știu cine, a avut o înțelegere cu cei de la PSD să mă înjure pe mine, că îl ajută PSD-ul.

Și al doilea lucru, n-am înțeles campania din turul 2. În timp ce Nicușor Dan a ascultat de… nu știu cine sunt consultanții lui, dar sunt buni, și a fost perfect disciplinat. I s-a spus, a mers la televizor, a dat mâna cu lumea, a spus lucruri, a făcut… iar George Simion a fost exact invers.

Adică nu doar că i-a certat pe alegătorii mei, a zis că se duce la dezbateri, nu s-a mai dus. S-a dus în Franța și s-a luat de Macron. Nu sunt un mare fan Macron, dar eu cred că trebuie să respecți președintele Franței, tu, ca viitor președinte al României, că îți place, că nu-ți place, e o altă discuție, dar tu reprezinți țara în raport cu o altă țară foarte mare și importantă. Nu te duci la Paris să-l iei la ceartă pe Macron.

Niște lucruri total greșite, motiv pentru care, pe bună dreptate, foarte mulți oameni… Știți, eu am luat 1.240.000 de voturi, toate au fost voturi raționale. Eu nu reușesc să stârnesc votul emoțional. Nu se îndrăgostește lumea de Ponta și gata, mă duc să-l votez orice ar face. Realmente, oameni raționali, oameni care au business, care înțeleg economia au zis bine, domnule, ne place de Ponta, dar îl votăm că pare că dintre candidați, ecel care se pricepe. Tot aceiași oameni, n-am vorbit cu 1.200.000, dar mulți dintre ei mi-au zis: tu vezi ce zice Simion? Cum ne zici să-l votăm pe Simion? Și zic: scuze, gata, nu vă mai zic nimic. Deci asta e marea explicație.

Încă o dată spun. Indiferent dacă îți place sau nu-ți place politica președintelui Macron, nu vorbești așa despre un președinte al unei alte țări. Cu atât mai mult, Franța, care e o țară importantă. Eu sunt de părere, dincolo de faptul că sunt pro-european, vreau în Europa, îmi place cu Europa, dar sunt de părere că relația noastră cu Statele Unite ale Americii e foarte importantă pentru viitor, din punct de vedere al securității militare și din punctul de vedere al noilor tehnologii, care ne-ar da posibilitatea să ne dezvoltăm economic.

Mi se pare că în acest moment suntem în cel mai jos nivel al relațiilor noastre cu America. Totuși, azi, deja, au trecut 10 zile de la alegeri. N-avem niciun mesaj de la președintele Trump, de la vicepreședintele Vance, de la secretarul de stat Marco Rubio. Nu avem o chestie de împăcare, să zic. Mai mult, e chestia cu Polonia. Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe un candidat, Nicușor Dan s-a dus la Varșovia să-l susțină pe celălalt candidat. Nu e neapărat un lucru bun”, a spus Ponta.

Simion, susținut de americani?

Întrebat dacă Simion chiar a fost sprijinit de americani, Ponta a răspuns:

“Nu, evident, dar nici n-am zis vreodată că a fost sprijinit de americani. Eu știu care, unde a fost nivelul de acces al domniei sale și asta am spus tot timpul”.