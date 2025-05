George Simion, afirmații halucinante, în Franța: „Unul dintre cele mai probabile scenarii este că eu sau oponentul meu am putea fi atacați sau omorâți”. Nepoata lui Marine le Pen a plecat, jenată, de la conferință

Aflat în Franța, candidatul la alegerile prezidențiale a continuat seria afirmațiilor controversate. În cadrul unei conferințe de presă organizate la Paris, în prezența jurnaliștilor francezi, acesta a reiterat acuzațiile la adresa președintelui , numindu-l „dictator”, și a lansat noi scenarii alarmiste legate de viitorul Franței.

De asemenea, a făcut o serie de declarații halucinante, precum că ar putea fi „atacat” sau „omorât”.

„Am spus nu doar că Macron e dictator, am spus și că, dacă continuați așa, nu cred că în 20-50 de ani vom mai putea vorbi de Franța așa cum o știm, va putea fi orice altceva, poate un califat sau altceva, dar nu va mai fi Franța pe care o știm și o iubim și de la care am învățat cultură și civilizație. Poate că folosesc vorbe grele, dar singurul lucru care mi-a adus 41% (din voturi) a fost că am spus adevărul”, a declarat Simion în fața presei, potrivit .

De-a lungul conferinței, liderul AUR a amestecat limbile română, engleză și franceză, trecând de la una la alta atunci când nu găsea cuvintele potrivite. Nepoata lui Jean-Marie Le Pen, prezentă la conferință și aflată lângă Simion, s-a scuzat, apoi a părăsit sala înainte de terminarea conferinței. Ea venise pentru a participa alături de Simion la sesiunea de întrebări și răspunsuri.

Simion a afirmat că se așteaptă la o victorie categorică în alegerile de duminică și a insinuat posibilitatea unor tentative de fraudare.

„Vă puteți imagina că după ce s-au anulat niște alegeri se poate întâmpla orice și noi ne imaginăm orice scenariu pentru ca ei să rămână la putere. Am reușit să depășim obstacolele. Avem pericole serioase în față, am reușit să le depășim. Unul dintre cele mai probabile scenarii este că eu sau oponentul meu am putea fi atacați sau omorâți. Acum privim spre alegerile de duminică și mă aștept să fie o victorie covârșitoare. Ne îngrijorează doar oamenii morți de pe listele electorale, așa că vom monitoriza ca oamenii să nu se ridice din morți să voteze. Trebuie să vă spun ce se va întâmplă în predicțiile noastre – exit-poll-urile vor arăta un rezultat de 50-50 și apoi, când începe numărătoarea, ne așteptăm la o victorie de 60-40, asta nu e imaginația mea, s-a întâmplat și în primul tur – avem votanți tăcuți, sondaje corupte”.

Referindu-se la Uniunea Europeană și actuala Comisie Europeană, candidatul AUR a transmis mesaje critice, exprimându-și îngrijorarea cu privire la viitorul Europei.

„Pentru noi, UE este un avantaj, v-am spus că am muncit mult să fim în Piața Unică și să fim membri ai UE, dar nu doar pentru România ci pentru toți europenii, Comisia actuală e o amenințare și provoacă sărăcie, lipsă de securitate și va duce la extincția lumii occidentale așa cum o știm.”

În ceea ce privește poziția sa față de Rusia și războiul din Ucraina, George Simion a spus că nu este un admirator al lui Putin, dar a susținut necesitatea unui armistițiu și a începutului unor negocieri de pace.

„Am fost acuzat că sunt un susținător al lui Putin, că-s pro-rus. E fals. Eu nu sunt un prieten al lui Putin, nu sunt admirator al lui Putin. Rușii au încălcat toate acordurile internaționale când au invadat Ucraina. Eu voi reprezenta România în Consiliul European și voi cere o poziție mai dură față de Rusia, așa cum ar fi trebuit să avem în 2014. Eu nu eram în politică atunci. Multe voci din Germania, inclusiv Merkel, și unii de aici din Franța au spus că au fost prea dure sancțiunile. România a contribuit mult la efortul de război, un efort de a proteja Ucraina. Rușii ne-au ocupat țara, ne-au luat teritoriile și ne-au ucis bunicii, noi încă avem acum două țări și o națiune ca urmare a Pactului Ribbentrop-Molotov – România și Moldova. Poziția noastră e clară, noi nu recunoaștem alte granițe decât cele recunoscute internațional, dar acest război trebuie să se oprească. E momentul pentru un armistițiu, pentru negocieri de pace și speranțele noastre și rugăciunile noastre merg spre Trump, care a câștigat alegerile și un mandat pentru pacea în Ucraina”.

„Ucraina se comportă în stil rusesc, au reflexe sovietice și nu respectă minoritățile”

El a adăugat că România va urma poziția Statelor Unite în această privință și a criticat Ucraina, spunând că “nu respectă minoritățile”.

„Poziția noastră va fi aceeași ca SUA, nu aduce niciun beneficiu nimănui ca războiul să continue, doar complexului militar-industrial și aduce morți inutile. Știm bine ce face Rusia, vor să provoace haos și conflicte înghețate. Poziția mea este să avem granițe temporare și garanții de securitate, dar nu vom recunoaște granițe permanente din respect pentru Ucraina, care a fost invadată. Ucraina se comportă în stil rusesc, au reflexe sovietice și nu respectă minoritățile. Noi avem o jumătate de milion de oameni care vorbesc română în Ucraina și nu li se permite să aibă slujbe și biserici române.”